Дефицит медиков в Беларуси только вырос

Из года в год в топ самых востребованных специалистов в республике попадают врачи и медсестры, поскольку многие после обязательной отработки надолго не задерживаются в медицинской сфере.

Дефицит медиков в Беларуси продолжает расти, за последний год число вакансий для врачей-специалистов, фельдшеров и медсестер значительно прибавилось. По состоянию на 23 июня этого года в общереспубликанском банке вакансий по запросу «врач-специалист» поиск выдает 4945 результата. Год назад, 24 июня 2022-го, было 3863 вакантных места, то есть востребованность в этих кадрах выросла более чем на 1000, пишет Sputnik.

При этом лишь 230 врачам готовы предложить среднюю по Минску зарплату в 2400 рублей и более.

Среднюю в сфере здравоохранения заработную плату – 1350-1400 рублей – предлагают 1147 специалистам.

Кроме того, на данный момент в Беларуси вакантны места для 4141 медсестер (год назад – 3379) и 1287 фельдшеров (год назад – 1188).

Зато стала меньше востребованность в помощниках врача – 444 вакантных места на данный момент (против 481 в июне 2022 года).

До 2 тысяч рублей готовы платить 20 медицинским сестрам, 12 фельдшерам и до 1500 рублей – 14 помощникам врача.

Не так давно Александр Лукашенко провел совещание по вопросам здравоохранения. Он раскритиковал медицинскую сферу, в том числе за то, что есть проблемы с доступом к врачам для жителей села. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич видит выход из сложившейся ситуации в решении социальных вопросов – обеспечение жильем, предоставление места для ребенка в детской саду и так далее. По его словам, доктор должен «увидеть ту среду, которая является благоприятной».