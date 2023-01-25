«Даже те партии, которые сохранят регистрацию, не смогут полноценно функционировать…»

Палата представителей очень быстро приняла законопроект “Об изменении закона по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединениях “. Причем сразу в двух чтениях.

Судя по тому, что новость об этом в официальном телеграм-канале Палаты представителей появилась через 40 минут после начала сессии, особых дискуссии по законопроекту не было.

Докладчиками по проекты были министр юстиции генерал Сергей Хоменко (на фото) и председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадий Давыдько.

«Народная Воля» рассказывала, почему, по мнению лидера Белорусской партии «Справедливый мир» Сергея Калякина депутаты торопятся с принятием данного законопроекта, почему в Беларуси может остаться всего пять политических партий (а может, и меньше!), а в каких моментах данный законопроект, по мнению представителей уже зарегистрированных политических партий, противоречит действующей Конституции.

Что ждет политические партии?

увеличение минимального порога численности для создания политической партии до 5 000 человек;

необходимость создания организационных структур политических партий в каждой области и г. Минске, а также не менее чем в 1/3 районов и городов областного подчинения во всех областях страны и не менее чем в 1/3 районов г. Минска;

исключение запрета финансирования за счет средств республиканского или местного бюджета;

повышение требований к учредителям политической партии, которыми смогут быть лишь граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в нашей стране и достигшие 18-летнего возраста;

избрание руководящего органа политической партии не реже одного раза в пять лет;

ограничение размера получаемых денежных средств и иного имущества от одной организации или гражданина до 1000 базовых величин в год;

возможность ликвидации политической партии в случае пропаганды войны, террористической, экстремистской, иной запрещенной законодательством деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получения денежных средств и иного имущества из иностранных источников;

установление универсальных основных целей и задач, которые должны быть закреплены в уставах, наряду с иными целями и задачами, специфичными для каждой политической партии (обеспечение незыблемости конституционного строя и гражданского согласия, участие в управлении государством через своих представителей, содействие реализации и защите прав, свобод и интересов граждан и др.);

необходимость перерегистрации политических партий в течение 6 месяцев.

Для общественных объединений изменения не столь глобальные:

республиканские общественные объединения должны иметь организационные структуры во всех областях страны и г. Минске;

появилась возможность подавать документы для государственной регистрации общественных объединений в электронном виде;

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий КУЧУК, председатель Белорусской партии «Зеленые»:

«Даже те партии, которые сохранят регистрацию, не смогут полноценно функционировать…»

— На мой взгляд, этот законопроект в некоторых моментах противоречит нормам действующей Конституции, но мне хотелось бы посмотреть на него еще и с точки зрения экономической экспертизы и последствий: смогут ли партии полноценно осуществлять партийную деятельность в стране, содержать региональные офисы и участвовать в избирательных кампаниях? — обратил внимание «Народной Воли» на некоторые нюансы Дмитрий Кучук. — Для общего понимания сначала расскажу, как формируется бюджет партий в других странах – на примере близкой мне партии «Зеленых» в Германии.

Так, за 2013 год общие доходы партии составили 40 миллионов евро.

Доходы в процентах: взносы членов партий 21.7%, прочие регулярные взносы 22.3%, пожертвования от юридических лиц 10.6%, пожертвования от физических лиц 1.7%, государство 37.5%.

Расходы: персонал 32.8%, коммерческая деятельность 15.3%, политическая деятельность 18%, рекламной агитационная деятельность 32.7% (источник: веб-сайт Бундестага).

Какие минимальные расходы будут вынуждены нести белорусские политические партии по новому закону о политических партиях?

Прежде всего, нужно платить за годовую аренду офисов в Минске, шести областных городах и 43 районах. На эти расходы необходимо минимум 150 000 рублей. Расходы на персонал: оплата секретарю в каждом офисе, если даже это минимум 250 рублей в месяц, выйдет сумма в 130 000 рублей в год. Понятно, что будут еще расходы на агитационную деятельность для того, чтобы продвигать идеи партии, проводить круглые столы и другие мероприятия, печатать партийную продукцию, проводить избирательные кампании…

Какие есть возможности для получения доходов по этому законопроекту?

Прежде всего, прописаны членские взносы от физических лиц, но даже по самым скромным расчетам: 5000 членов по 15 рублей в год, этих денег все равно недостаточно для содержания и оплаты партийных офисов. О других доходах, кроме издания партийных газет, ничего в законопроекте не сказано.

Демократические партии, изучив, европейский опыт, подготовили свой проект закона о партиях, где учли возможность получения доходов из других источников, в частности, предложили возможность осуществлять такие виды предпринимательской деятельности как издательская, полиграфическая, рекламная, сдача внаем собственного и арендуемых помещений, образование (за исключением дошкольного, среднего, высшего), организация культурных, социальных, спортивных, выставочных и досуговых мероприятий, продажа сувенирной продукции. Предусмотрели государственное финансирование (на уставную деятельность) тем партиям, которые получили на выборах больше 3% в парламент и органы местного самоуправления. И прописали исчерпывающий порядок расходов, на которые допускается использование средств.

В законопроекте, внесенном в Палату представителей, нет ничего нового, чтобы позволило развивать в Беларуси партийное строительство и повышать роль политических партий.

Даже те партии, которые сохранят регистрацию, не смогут полноценно функционировать, потому что не выстроена экономическая система, необходимая для деятельности партий.

Марина ВИШНЕВСКАЯ.