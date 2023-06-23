Ученые: «Даже если пройдут осадки, восстановиться пострадавшим посевам не удастся»

В Смолевичском районе, где дождей не было два месяца, на заседание райисполкома с участием руководителей хозяйств позвали ученых. Чтобы они посоветовали, что делать аграриям в условиях случившейся в этом году засухи?

— Вряд ли получится собрать урожай, на который рассчитывали. Мы должны подумать и четко решить, как будем действовать, чтобы достойно выйти из сложившейся ситуации, — открывая совещание, отметил глава района Андрей Ратомский, которого цитирует местный сайт Смолевичи 24.

На совещание были приглашены сотрудники Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию. Они озвучили свой взгляд на ситуацию.

Доктор сельскохозяйственных наук, начальник отдела масленичных культур Ядвига Пелюк отметила, что ситуация с яровым рапсом сложная почти во всех хозяйствах Минщины. Вывод — пострадавший урожай убрать на зернофураж и готовить поля к севу озимого рапса.

— Самое золотое для этого время — с 10 по 20 августа, — уверена Ядвига Эдвардовна. — В этом году выжил тот озимый рапс, который был посеян рано.

Ведущий научный сотрудник отдела интенсификации технологий возделывания зерновых культур, кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Холодинский рассказал, что в Смолевичском районе, по информации метеорологов, дефицит влаги в почве подошел к критической отметке уже в конце мая.

— Вы все видите, какая ситуация складывается сегодня на полях, — обратился к аграриям ученый. — Год выдался крайне неблагоприятный. С 1945 года это самый засушливый период в Беларуси. По республике выпало всего 12% от весенней нормы осадков. Если год начинался с избыточного увлажнения, в некоторых районах были большие площади подтопления, то в апреле и мае в отдельных регионах уже наблюдался дефицит осадков. Если запас продуктивной влаги в поверхностном слое почвы до 20 см составляет меньше 20 мм, это уже считается засушливым периодом. Если на протяжении более 10 дней этот запас сохраняется или понижается, то это уже жесткая засуха. При этом опасном явлении корневая система работает очень слабо, и азотные удобрения не усваиваются.

Владимир Холодинский отметил, что даже если пройдут осадки, восстановиться пострадавшим посевам не удастся. Поэтому их нужно убрать на зернофураж и по необходимости пересеять эти участки поукосными культурами. Причем, пересев следует проводить также с учетом влаги — при ее отсутствии это не дает никакого эффекта.

На вопрос, стоит ли высевать просо, аграриям ответил ведущий научный сотрудник отдела озимых зерновых культур, кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Сацюк:

— Просо при поздних сроках высева не дает той продуктивности, на которую мы рассчитываем. В сложившейся ситуации считаю рациональным убрать посевы, дождаться осадков и в оптимальные сроки посеять озимые. Либо засеять свободные поля поукосными или пожнивными культурами, — выразил свое мнение ученый.