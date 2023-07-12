«Даже брутальные мужики хотят его погладить». На работу вышел первый в Беларуси робот-официант

Новый официант появился в ресторане грузинской кухни «Хинкальня» в Лошице.

В заведении думали, как произвести на гостей сильное впечатление. Перебирали разные варианты, пока не наткнулись на ролик в соцсетях и не поняли: это оно! На видео был робот, разъезжающий по торговому центру и приглашающий в кафе.

У робота-официанта задачи пока другие. Он может встретить гостей, проводить их к нужному столику, поздравить с праздником, принести блюда и забрать грязную посуду. А в процессе поболтать и даже пошутить. Заказы он не принимает, за каждым столиком все равно закреплен официант в более привычном облике. Самим роботом руководит оператор — управление максимально простое.

— Пока робот отработал только первый день. Но даже по этому дню видно, как серьезные брутальные мужчины расплываются при его виде в улыбке и хотят его погладить, — рассказывает директор сети ресторанов «Хинкальня» Юрий Радкевич. — Робот сам по себе привлекает внимание. А это еще и робот-котик. Что сказать, все любят котиков!

Пока у робота-официанта испытательный срок, обучение еще продолжается. Но со своей работой он справляется неплохо: сенсоры позволяют аккуратно перемещаться в пространстве, не сталкиваясь с препятствиями и посетителями. Если в ближайшую неделю он будет проявлять себя так же хорошо, то останется на постоянную работу в ресторане.

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