«Давно такого не было»: в Польше произошло землетрясение

В четверг вечером произошло землетрясение в районе Любина и Легницы — на юго-западе Польши.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения был зарегистрирован в 18 км от Любина и в 31 км от Легницы. По мнению специалистов, толчки являются результатом движений горных пород, вызванных добычей в этом регионе медной руды.

В момент инцидента в соседней шахте работали шахтеры. Семеро из них не явились на контрольно-пропускной пункт, и какое-то время было подозрение, что они оказались засыпаны. Но, как выяснилось, они просто уехали раньше и не пострадали.

За короткий промежуток времени это уже второе землетрясение в этом регионе Польши. Предыдущее произошло 27 июня. Правда, оно было слабее.

Согласно предварительным расчетам, вчерашнее землетрясение имело магнитуду 4,9 баллов по шкале Рихтера. Это означает, что землетрясение «ощущается людьми, но безвредно». Никто из жителей не пострадал, хотя многие были напуганы.

Интернет-пользователи, живущие на месте землетрясения, не скрывают своего шока.

«Давно такого не было», — признаются они. И говорят, что в домах качались люстры и смещались вещи. Но, к счастью, обошлось без повреждений.