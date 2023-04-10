Дали по максимуму: Валерию Воронецкому, Евгению Прейгерману и Александру Швецу придется заплатить штраф больше 6 тысяч долларов

Трем поручителям за белорусских журналисток, которые уехали за границу, нужно будет заплатить немаленький штраф.

Как рассказывала «Народная Воля», сегодня в Минский городской суд пришли депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, политолог Евгений Прейгерман и глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

В свое время они поручились за находящихся под стражей журналисток Елену Толкачеву и Ольгу Лойко. Через некоторое время после выхода из СИЗО под поручительство, они уехали за границу и сейчас находятся в розыске.

Во время суда над сотрудницами информационного портала, признанного экстремистским, стало известно, что материалы по Лойко и Толкачевой выделили в отдельное уголовное производство.

Как сообщает Sputnik.by, Прейгерман, Швец и Воронецкий «вызваны в суд на основании ст. 134. «Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства» Уголовно-процессуального кодекса.

В УПК есть ст. 121. «Личное поручительство», на основании которой, лицу, которое поручилось за обвиняемого, а тот скрылся от суда, может быть назначено денежное взыскание в размере от ста до пятисот базовых величин.

В итоге по решению Мингорсуда трем поручителям за Ольгу Лойко и Елену Толкачеву, которые скрылись от суда и следствия, назначен штраф по 500 базовых величин (базовая величина составляет 37 рублей)».