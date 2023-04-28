“Цветные революции”: с чем предлагается бороться – с причиной или со следствем?

В Беларуси опубликован проект новой Концепции национальной безопасности, и в нем вновь сказано об угрозе стабильности государства из-за «цветных революций». Но разобрались ли авторы документа с простым вопросом, что первично – курица или яйцо? То есть, в чем причина «цветных революций» и массовых протестов? Ведь логично предотвращать саму угрозу, а не ее последствия.

У нас принято считать, что причиной народных восстаний являются «злобные происки Запада», деструктивные силы, независимые СМИ и так далее. Мол, это тлетворное влияние врагов государства выводит народ на протесты. Но в мировой политологии принято другое объяснение, другой подход. И он заключается в том, что народ на протесты выводит игнорирование его мнения действующей властью, отсутствие справедливых выборов, обман на выборах.

Для того, чтобы понимать, кто ближе к истине, мы решили напомнить, что становилось поводом для «цветных революций» – как успешных, так и не успешных.

Сербия

Первой революцией, подходящей под определение цветной, считается «бульдозерная». Она произошла в 2000 году в Югославии. Свое название революция получила из-за эпизода с бульдозером, с помощью которого митингующие штурмовали здание центрального телевидения.

В сентябре 2000 года в Югославии состоялись досрочные президентские выборы. Главными фаворитами являлись действующий президент страны Слободан Милошевич и представитель «Демократической оппозиции» Воислав Коштуница. После выборов трое суток Центризбирком молчал, хотя от наблюдателей и из региональных комиссий приходила информация о победе Коштуницы. А потом было объявлено, что никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, и потому будет проведен второй тур.

Коштуница с этим не согласился и заявил о фальсификации. В стране начались массовые протесты. Людей, вышедших на улицы, поддержала Сербская православная церковь. Конституционный суд признал состоявшиеся выборы недействительными, а новые назначил на дату, когда у Милошевича уже истекал президентский термин.

В итоге Слободан Милошевич подал в отставку. А в декабре в Югославии состоялись парламентские выборы, на которых к власти пришли демократы. Коштуница стал новым президентом Югославии. Но и последним президентом Югославии. Потому что потом случился раскол страны и война.

Грузия

В 2003 году революционное пламя вспыхнуло в Грузии. Эти события получили название «революция роз».

В 1995 году президентом страны стал бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. В 2000 году его переизбрали на второй срок. Но продержаться у власти всю каденцию у Шеварднадзе не получилось.

Осенью 2003 года в Грузии состоялись парламентские выборы и было объявлено, что согласно предварительным результатам подсчёта голосов, победу одерживает партия «За новую Грузию» во главе с Шеварднадзе. Однако это сильно расходилось с данными экзитполов, которые показывали, что большинство грузин на выборах голосовали за «Национальное движение» и Михаила Саакашвили.

После оглашения предварительных итогов народ массово хлынул на улицы городов. Оппозиция объявила о фальсификации и потребовала отставки Шеварднадзе. Борьба за власть продолжалась на протяжении нескольких недель. Действующий президент сопротивлялся до последнего, не принимая требования оппозиции. 22 ноября, когда Шеварднадзе выступал перед парламентом, в зал ворвались люди с розами в руках во главе с Саакашвили. Шеварнадзе был вынужден ретироваться в сопровождении охраны.

Дошло до того, что в Грузии было введено военное положение, но это не спасло. Военные в итоге встали на сторону народа, на сторону Саакашвили. 23 ноября 2003 года Шеварднадзе подал в отставку, а в январе 2004-го года Михаил Саакашвили победил на досрочных президентских выборах.

Украина

В 2004 году пламя вспыхнуло уже в Украине. Поводом для массовых протестов, митингов, забастовок и пикетов тоже стали президентские выборы.

Несмотря на большое количество кандидатов, основных было двое – Виктор Янукович и Виктор Ющенко, блок которого «Наша Украина» буквально за два года до этого победил на парламентских выборах.

Янукович выступал за более тесный контакт с Россией, Ющенко отражал настроения проевропейского электората. Украина раскололась на два лагеря.

Перед вторым туром голосования социологические исследования показывали, что с небольшим отрывом, но победу одерживает Ющенко. Однако Центризбирком сообщил, что, согласно предварительным данным, побеждает Янукович. Страна взорвалась. Сторонники Ющенко оккупировали Киев, центром протестов стал Майдан Незалежности (площадь Независимости), который окрасился в оранжевый цвет, так как под этим цветом проходила вся предвыборная кампания Ющенко…

Многие уже забыли, но тогда в восточной части Украины сторонники Януковича пытались организовать свою революцию, только не оранжевую, а синюю. Однако синие майданы резко вспыхивали и также резко затухали. В плане массовости и вовлеченности они были не сопоставимы с акциями в поддержку Ющенко.

В итоге 3 декабря 2004 года Верховный суд Украины признал, что определить победителя выборов не представляется возможным, поскольку Центризбирком нарушил шесть статей закона о ЦИК и восемь – закона о выборах президента. В итоге суд счел невозможным «установить результаты реального волеизъявления избирателей» и назначил третий тур выборов на 26 декабря 2004 года. Повторное голосование, как и прогнозировали социологи, зафиксировало победу Ющенко с перевесом менее чем в 8 процентов голосов.

После объявления результатов Ющенко заявил: «14 лет мы были независимыми, а сегодня стали свободными!». Увы, эту свободу украинцам теперь приходится отстаивать с оружием в руках.

Кыргызстан

Осенью 2004 года в Кыргызстане стали вспыхивать протесты в связи с тем, что действующий президент страны Аскар Акаев решил в четвёртый раз выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Политическую оппозицию Акаеву массово поддерживало население. Народ высказывал недовольство экономическим кризисом и авторитарной властью.

Однако по-настоящему революционное пламя полыхнуло в марте 2005 года. Катализатором кровопролитных событий стали парламентские выборы, на которых победителями объявили правительственную партию, а также ее союзников. Это и привело к началу «тюльпановой революции».

С обращением к кыргызскому народу тогда выступили Ющенко и Саакашвили: «Революции в наших странах продемонстрировали, что они происходят только там, где для этого есть объективные предпосылки. В наших трех государствах выборы были лишь поводом, последней каплей, которая переполнила чашу терпения народа и подтолкнула его к борьбе за свободу и демократию».

24 марта 2005 года между протестующими и внутренними войсками в Бишкеке произошли ожесточённые столкновения, после которых толпа пошла на штурм Дома правительства. Акаев сбежал в Россию. Его место занял Курманбек Бакиев, ставший президентом страны.

Но Бакиев сделал неправильные выводы из примера Акаева. Он обещал, что не повторит его путь, но начал действовать еще жестче. Своего младшего брата ‒ Жаныша Бакиева ‒ он назначил главой Службы госохраны, сына Максима Бакиева ‒ директором Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям. Оппозиция обвиняла семейство Бакиевых в том, что они мнополизировали власть и ликвидировали оппонентов (за тот период были убиты более 30 политиков и общественных деятелей). Бакиев твердо повел Кыргызстан по авторитарному пути, но переборщил.

В 2010 году в Кыргызстане вновь вспыхнули массовые протесты, переросшие в апрельскую революцию. Бакиев укреплял свою власть, но ситуация в стране к лучшему не менялась. Наоборот, произошло сильное повышение цен на коммунальные услуги, электроэнергию, воду, мобильную связь. В начале апреля 2010-го года случились массовые беспорядки, которые сначала охватили провинцию, но вскоре добрались и до Бишкека. Власть попыталась организовать сопротивление и задавить волну протестов. Не получилось. В итоге Бакиеву пришлось бежать из страны и искать убежища в Беларуси.

Армения

События после президентских выборов в Армении 2008 года считаются неудавшейся «цветной революцией».

Массовые протесты против нарушений, сопровождавших выборы, проходили в Ереване и были организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Продолжались протесты в течение десяти дней.

Президенту Роберту Кочаряну тогда удалось подавить выступления людей силой, были и погибшие.

Позже Кочарян окажется в тюрьме по обвинению в тех событиях. А революция все равно состоится в 2018 году и приведет к власти Никола Пашиняна.

Иран

К «цветным революциям» относят и попытку «зеленой революции» в Иране.

12 июня 2009 года в Иране были проведены президентские выборы, на которых действующему президенту Махмуду Ахмадинежаду противостоял бывший премьер-министр Ирана Мир-Хосейн Мусави, имеющий репутацию реформатора. Вскоре после закрытия избирательных участков Мусави объявил о своей победе, однако еще через час иранское государственное новостное агентство IRNA сообщило о том, что победителем стал Ахмадинежад. После объявления Центральным избирательным комитетом предварительных результатов выборов, согласно которым Ахмадинежад одержал убедительную победу, сторонники Мусави в массовом порядке вышли на улицы, начались столкновения с полицией. Сам Мусави объявил о том, что результаты выборов были подтасованы, и отказался их признавать, обратившись в Совет стражей конституции с требованием пересчета голосов. Еще через два дня Мусави заявил, что частичный пересчет голосов, решение о котором принял Совет стражей конституции, его не устраивает, и выступил с требованием проведения повторных выборов. К этому требованию присоединился еще один проигравший кандидат – бывший председатель Исламского консультативного совета Мехди Карруби. (Обратите внимание, в Иране(!) все-таки пошли, хотя и на частичный, но пересчет голосов, что для постсоветских государств, объявляющих себя демократическими, просто немыслимо).

В итоге протесты подавили репрессиями. Было арестовано около пяти тысяч человек, 115 человек – казнены. Махмуд Ахмадинежад продержался на президентском посту до 2013 года. Но остановленный им курс на демократизацию Ирана только законсервировал проблемы. Доказательство тому – массовые протесты, которые проходили в этой стране в конце прошлого года. По мнению экспертов, ситуация в Иране готова взорваться в любую минуту.

Тунис

События в Тунисе в 2010–2011 годах чаще всего называют «жасминовой революцией». Она привела к отставке президента Зин эль-Абидина Бен Али, который руководил страной 23 года.

Толчком к началу массовых выступлений послужило публичное самосожжение 17 декабря 2010 года уличного торговца фруктами и овощами, чьи товары были конфискованы властями. Новость об этом вызвала акции протеста против коррупции и безработицы, которые вылились в беспорядки. Разъяренная толпа атаковала штаб-квартиру правящей Конституционно-демократической партии, штаб национальной гвардии, вокзал. Дальше – больше.

Однако конфискация товара у уличного торговца это был только повод для взрыва недовольства, а не его причина. Политической причиной революции в Тунисе эксперты называют даже не столько факт долгого пребывания у власти Бен Али, сколько монополизацию власти его сторонниками. То есть хотя де-юре политический плюрализм и выборность президента в Тунисе никто не отменял, в стране проводилось постоянное подавление оппозиции, поэтому де-факто у власти была лишь одна партия. Соответственно, всё недовольство людей сконцентрировалось на ней.

Египет

По мнению большинства экспертов, основными причинами волнений в Египте в 2011 году стало бессменное 30-летнее нахождение у власти одного клана, безработица, отсутствие механизмов социальной защиты неимущих слоев населения. Считается также, что протесты в Египте подстегнула революция в Тунисе, вызвав эффект домино. Подобно Тунису в начале египетских волнений имели место случаи публичных самосожжений.

Протесты привели к отставке сначала правительства, а затем и президента Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года (!). В результате революции к власти сначала пришло временное военное правительство, а затем на президентских выборах 2012 года победу одержал кандидат от братьев-мусульман Мохаммед Мурси. Поэтому нельзя сказать, что эта революция была «демократичной».

Революция в Египте получила различные названия: «твиттерная», «молодежная», «горчичная», «дынная», «революция пирамид», «финиковая». Как ни назови, но она – все то же доказательство общего правила: важно прийти к власти, но поделиться властью и вовремя уйти, – еще важнее.

Вопросы по существу

Что происходило после выборов в России и Беларуси, во время украинского «Евромайдана» напоминать, видимо, не стоит. Мы все это хорошо помним.

Так как же все-таки должна действовать власть, чтобы не доводить дело до «цветных революций»? Уничтожать оппозицию, усиливать репрессии, давить протесты? Или проводить выборы так, чтобы к их результатам было доверие у общества, чтобы объявленный результат не вызывал сомнений у избирателей?

Как должна действовать власть, чтобы минимизировать угрозу «цветных революций»: проводить выборы как спецоперацию – закрыто, тайно, в узком кругу фальсифицируя результаты голосования; или, наоборот, делать выборы максимально открытыми, чтобы каждый желающий мог убедиться, кто и почему объявлен победителем, а кто проигравшим?

Как должен действовать правящий клан – изо всех сил удерживать власть или уметь делиться властью?

Демократия и свобода мнений провоцируют «цветные революции» или, наоборот, причиной протестов является попытка подавить свободы, желание манипулировать мнением людей?

Где следует искать причины массовых протестов – внутри страны или вовне? И можно ли вывести на протесты людей, довольных и своей властью, и своей жизнью?..

Ответы на эти вопросы кажутся очевидными. Да и история доказывает, что «цветные революции» могут иметь разные последствия, но причина у них одна – нечестные выборы. И если у людей нет возможности быть услышанными во время выборов, то появляется мотив выходить на площадь со своими требованиями.

Что сказано в Концепции?

Вы спросите: к какому выводу пришли разработчики Концепции национальной безопасности Республики Беларусь – документа, который называют вторым по значимости после Конституции?

В документ впервые вводится термин «электоральный суверенитет Республики Беларусь». Но это не про открытость выборов, не про намерения проводить выборы так, чтобы у граждан страны не было сомнений в их честности. Это – про «неотъемлемое и исключительное право государства самостоятельно и независимо организовывать и проводить выборы и референдумы» и о «недопущении вмешательства в избирательный процесс».

Конечно, тезис можно поддержать. Мало кому хочется, чтобы Москва, Варшава или, скажем, Пекин определяли победителя на белорусских выборах. Но, согласитесь, что такая возможность все-таки остается, если избирательный процесс закрытый и кулуарный, если на всех стадиях он не находится под контролем общества, под контролем представителей ВСЕХ кандидатов, заинтересованных в объективности подведения итогов, а не в игре в одни ворота.

Как же не допустить подобной ситуации?

В проекте Концепции национальной безопасности об этом сказано странно: угрозой государству в политической сфере признается «осуществление действий, направленных на дискредитацию либо срыв электоральных кампаний».

А если выборы дискредитируют сами избиркомы? Если они не допускают в свой состав независимых претендентов, если не регистрируют кандидатами тех, кого выдвинули люди, если тайно подсчитывают избирательные бюллетени, если выгоняют с участков неугодных наблюдателей?.. Видимо, в избирательном законодательстве должно содержаться противоядие от подобного, то есть закон должен быть усовершенствован и изменен.

Но нет, об этом в проекте Концепции национальной безопасности речь не идет. Получается, что угрозой предлагается признать не сам факт проведения нечестных выборов, а привлечение внимания общественности к тому, что имели место фальсификации. Странная логика. Кажется, истинную причину «цветных революций» разработчики документа так и не поняли. Или, скрывшись за правильными формулировками, не хотят понимать.

Иван ШАВЛЮК.