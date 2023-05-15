Цвет–нейтральный: в Беларуси выбрали логотип Года мира и созидания

Близится к финалу пятый месяц года, а Министерство культуры только сейчас подвело итоги конкурса на лучший символ (логотип) «Год мира и созидания», коим в Беларуси объявлен 2023-й.

Логотип представлен в виде парящего аиста с орнаментом на крыльях на фоне контура Республики Беларусь. Автор – Павел Мишин.

«Символ (логотип) Года мира и созидания может использоваться при проведении социальных информационных и иных кампаний, приуроченных к Году мира и созидания, путем размещения в средствах массовой информации; на объектах наружной рекламы; в глобальной компьютерной сети Интернет на официальных сайтах государственных органов и организаций, иных Интернет-ресурсах», — сообщает ведомство.

Примечательно, что логотип отошел от пропагандисткой битвы палитр – красно-зеленой и бело-красно-белой.