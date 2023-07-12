Cтанет ли Соболенко первой ракеткой мира?

У белорусской теннисистки Арины Соболенко есть шанс впервые в карьере возглавить рейтинг WTA уже в ближайший понедельник, 17 июля.

Для этого нашей землячке нужно дойти до финала Уимблдона. Так как ранее действующая первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек в 1/4 финала в трёх сетах уступила украинке Элине Свитолиной.

Лучшим результатом Арины Соболенко в Лондоне является полуфинал Уимблдона в 2021 году. В нынешнем году она его уже сумела повторить, обыграв сегодня американку Мэдисон Киз.

После выхода в полуфинал Соболенко поблагодарила зрителей. «Спасибо зрителям за атмосферу, хотя вы больше поддерживали Мэдисон», — сказала она.