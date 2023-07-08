CNN показало лагерь, который, как предполагалось, строили под Осиповичами для ЧВК «Вагнер»

Представители Минобороны Беларуси показали журналистам лагерь на территории воинской части в Могилевской области неподалеку от города Осиповичи, который, как писали СМИ, предназначен для размещения ЧВК «Вагнер».

«Вы присоединились ко мне здесь, на военной базе в Беларуси примерно в часе езды от Минска. Это огромный палаточный лагерь, который, как нам говорят, способен вместить около пяти тысяч человек, возведенный за последние несколько недель», — рассказал корреспондент Мэтью Чэнс в репортаже CNN, проходя мимо рядов брезентовых палаток.

По словам журналиста, палатки пусты. Внутри палаток размещены лишь деревянные койки.

Помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский, проводивший экскурсию журналистам, рассказал, что лагерь был оборудован для тренировки военных и бойцов территориальной обороны. Он отрицал связь лагеря с ЧВК «Вагнер». При этом Касинский отметил, что эта территория может быть использована и вагнеровцами.

«Оперативные группы [ЧВК] пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение группой Вагнер размещаться или не размещаться в Беларуси, тогда и будут смотреть», — сказал генерал-майор.

Напомним, что после попытки военного мятежа 23-24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин, как сообщали в Кремле, «уйдет в Беларусь». Об этом он договорился с Александром Лукашенко по итогам переговоров, которые, как считается, привели к завершению восстания. Часть подразделений ЧВК смогут переместиться в Беларусь вслед за Пригожиным, говорил президент РФ Владимир Путин.

Однако 7 июля Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не возводят лагеря для ЧВК «Вагнер», но предложил для их размещения несколько бывших военных городков, в том числе под Осиповичами. Он добавил, что вопрос передислокации ЧВК в страну еще не решен, вагнеровцы «находятся в своих лагерях» (где, Лукашенко не уточнил), а Пригожина на территории Беларуси нет.