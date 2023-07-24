Cколько мест осталось в вузах за день до окончания приема документов

Большинство белорусских вузов вечером 25 июля завершат прием документов на бюджетную форму обучения. Приемные комиссии закроются во вторник в 18:00.

Сколько мест остается в столичных университетах за день до окончания «бюджетного» приема? У некоторых (например, у медицинского университета) вакансий нет вовсе. У некоторых по определенным специальностям — есть.

БГУ

В ведущем вузе страны по состоянию на 21:03 понедельника, 24 июля, незанятыми оставались лишь некоторые специальности.

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла – подано 20 заявлений на 25 мест.

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова – недобор абитуриентов пока есть только по специальности «Природоохранная деятельность» — 14 заявлений на 20 мест.

БГУИР

Согласно данным на 18.00 понедельника, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники также еще оставались свободные места на бюджет.

Факультет компьютерного проектирования:

электронные системы и технологии – 84 заявления на 123 места.

Факультет информационных технологий и управления:

электронные системы и технологии – 23 заявления на 25 мест.

Факультет радиотехники и электроники:

информационные и управляющие системы физических установок – 13 заявлений на 20 мест;

микро- и наноэлектроника – 20 заявлений на 43 места;

нанотехнологии и наноматериалы – 8 заявлений на 22 места;

радиосистемы и радиотехнологии – 30 заявлений на 100 мест.

Факультет компьютерных систем и сетей:

компьютерная инженерия – 91 заявление на 93 места.

Факультет информационной безопасности:

системы и сети инфокоммуникаций – 76 заявлений на 125 мест.

БНТУ

В Белорусском национальном техническом университете на вечер понедельника также оставались вакантные места на ряде факультетов.

На автотракторном факультете незанятыми оставались 45 мест.

Машиностроительный – 70 мест.

Механико-технологический – 61 место.

Технологий управления и гуманитаризации — 29.

Инженерно-педагогический – 49.

Энергетического строительства – 82.

Транспортных коммуникаций – 49.

Спортивно-технический – 11.

Военно-технический — 1 место.

На каждом из факультетов БНТУ ведется подготовка по нескольким специальностям. Тут приведены суммированные данные по оставшимся местам.

БГПУ

За сутки до окончания приема документов главный педвуз страны практически выполнил план набора первокурсников. Но, как обычно бывает, где-то недобор, где-то — перебор.

Вакантные места остаются на:

Факультет дошкольного образования – 144 заявления на 145 мест.

Факультет естествознания (биология и география) – 20 заявлений на 25 мест.

Факультет начального образования – 113 заявлений на 125 мест.

Физико-математический факультет (математика и информатика) – 33 заявления на 70 мест.

Физико-математический факультет (физика и информатика) – 16 заявлений на 25 мест.

Физико-математический факультет (математика и физика) – 6 заявлений на 20 мест.