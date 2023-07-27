Чудо на Алтае: двух объявленных погибшими туристов нашли живыми в покорёженном Ми-8

Живыми найдены двое из шести пропавших без вести при крушении вертолёта Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» в селе Тюнгур в Республике Алтай. Таким образом, жертв четверо. Российские СМИ публикуют обновлённый список погибших:

Погибшие:

Яна Кургаева, 35 лет

Елена Паташенко, 36 лет

Наталья Комарова, 54 года

Александр Ратников, 60 лет.

Ранее белорусский МИД сообщил, что на борту разбившегося вертолета находился белорус. Потом уточнили, что это была белоруска.

Всего на борту находилось 13 туристов и 3 члена экипажа. Российские СМИ сообщают, что у выживших в катастрофе травмы очень тяжелые — сильные ожоги и раздробленные кости.

Вертолет потерпел крушение около села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае. Он зацепил провода и столб, после чего упал и загорелся.