Чудеса случаются: трехлетний малыш выпал с 9-го этажа и остался жив

В Бресте 3-летний ребенок выпал из окна 9-го этажа.

Инцидент произошел 25 июня. О том, что известно на данный момент, рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Вечером мама укладывала сына спать. Однако ребенок ложиться не хотел, резвился и сказал, что будет спать в комнате с 13-летней сестрой. Для этого он самостоятельно перешел в детскую. Через некоторое время женщина услышала подозрительный звук и побежала за сыном. Ребенка в комнате не оказалось, а окно было открыто. Выглянув на улицу, она увидела сына на земле.

По предварительной информации, мальчик залез на подоконник, в оконном проеме облокотился на москитную сетку и выпал из окна 9-го этажа. После падения ребенок находился в сознании. Прибывшие на помощь медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа: проведен осмотр, опрошены родственники и соседи. Что касается семьи, то она характеризуется положительно. Мама мальчика работает лаборанткой в больнице, сестра учится в школе, отец в день происшествия находился на подработке в Пинске.

– К сожалению, в теплое время года нередки случаи, когда дети выпадают из окон, открытых на проветривание либо настежь. Поэтому всегда необходимо соблюдать меры безопасности, – отметил А. Суходольский. – Если в доме есть маленькие дети, ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра, в том числе и вблизи открытых окон. Даже если оконные проемы кажутся недостаточно широкими, чтобы ребенок мог выпасть. Дети очень изобретательные и находчивые в своих играх. Не стоит полагаться и на москитные сетки. Они предотвращают попадание насекомых и пыли в помещение, но не обеспечат защиту от выпадения.