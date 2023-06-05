Что могут запретить религиозным организациям?

Деятельность религиозных организаций может попасть под запрет, если она направлена против суверенитета Беларуси.

В Беларуси проходит общественное обсуждение законопроекта «О свободе совести и религиозных организациях», пишет Sputnik.by.

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, предложения по нему можно вносить по 15 июня.

В обосновании законопроекта говорится, что он позволит закрепить на законодательном уровне новые современные подходы во взаимоотношениях государства с религиозными организациями.

В частности, в проекте закона предлагается признать особую роль Белорусской православной церкви (БПЦ) в «историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа, неотделимости от общей истории народа Беларуси других христианских, иудейских и исламских религиозных организаций».

Что касается взаимоотношений государства и религиозных организаций, то предлагается запретить госорганам и их должностным лицам использовать свое служебное положение для формирования у граждан того или иного отношения к религии.

Также могут запретить использовать в местах богослужений любой символики, кроме религиозной.

Помимо этого, предлагается ввести запрет на размещение текстов и изображений, которые направлены на разжигание религиозной розни и вражды.

Может попасть под запрет деятельность религиозных организаций, если она направлена против суверенитета Беларуси, ее конституционного строя и гражданского согласия.

Дела просветительские

Что касается религиозного просвещения для детей и взрослых, то в проекте закона говорится, что оно не является образовательной деятельностью.

Также предлагается наладить более эффективный контроль за деятельностью воскресных религиозных школ.

Так, предполагается ввести такую норму, по которой религиозные организации будут ежегодно предоставлять информацию в местные исполкомы по месту регистрации о своей деятельности по религиозному просвещению детей, которые посещают воскресные школы.

Кроме того, в планах изменить и дополнить порядок госрегистрации религиозных организаций, при этом будут ограничены возможности создания республиканского религиозного объединения. Предлагается также расширить перечень случаев, когда религиозная организация может быть ликвидирована.

В проекте закона содержится такая норма, согласно которой религиозные организации смогут создавать юрлица и структурные подразделения по оказанию социальных услуг пожилым гражданам, инвалидам, социальной реабилитации граждан, зависимых от психоактивных веществ, а также детские дома. Сделать это они смогут только после того, как согласуют этот момент с областным или Минским горисполкомом.

Дополнительный контроль

«Важным элементом законопроекта является совершенствование контроля республиканским органом госуправления, местными органами власти за исполнением религиозными организациями законодательства о свободе совести и религиозных организациях», — говорится в обосновании принятия этого законопроекта.

В частности, предлагается создать местными властями комиссий по контролю за соблюдением религиозными организациями законодательства о свободе совести и религиозных организациях на своих территориях.

Также предлагается проводить проверки деятельности религиозных организаций на предмет ее соответствия законодательству о свободе совести и религиозных организациях.

Помимо этого, в законопроекте доработана и ответственность за нарушение данного законодательства.

Предлагается расширить зону ответственности религиозных организаций, в том числе за такие нарушения, как осуществлении экстремистской деятельности и попытки возрождения нацизма, за незаконную миссионерскую деятельность и так далее.