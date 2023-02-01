Какие пасты убивают кариес?

Кариес представляют собой крошечные отверстия в твердой поверхности зубов. Они вызваны бактериями на поверхности зубов, образующими кислоту из сахара. Наиболее частым виновником является бактерия, известная как Streptococcus mutans.

Бактерии образуют липкую пленку, известную как зубной налет. Кислоты в зубном налете удаляют минералы (деминерализуют) вашу эмаль — покрытие зубов, состоящее в основном из кальция и фосфатов. Эта эрозия вызывает крошечные отверстия в эмали. Как только кислотное повреждение распространяется на слой дентина под эмалью, образуется полость.

Секрет в зубной пасте

Наиболее эффективным и современным протоколом лечения кариеса является использование зубных паст с ксилитом – бесцветные кристаллы сладкого вкуса, которые идентифицируются бактериями, как сахар, пишет Medelement.

При длительном использовании паст с ксилитом сокращается численность вредоносных бактерий, ph полости рта меняется в щелочную сторону, а также снижает сцепление бактерий со стенками зуба.

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