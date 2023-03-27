Что случилось на МАЗе?

В интернете появились сообщения о пожаре на территории предприятия.

«Данные «информационные вбросы» не соответствуют действительности, — заявили на предприятии. — ОАО «МАЗ» обращает внимание на необходимость пользоваться официальными, проверенными и достоверными источниками информации, не поддаваться на провокации и вбросы.

На территории нашего предприятия никакого пожара не было! Было возгорание с сильным задымлением на территории организации, которая расположена по соседству с ОАО «МАЗ».

«Произошло загорание трех грузовых автомобилей МАЗ на открытой площадке», — цитирует БелТА представителя МЧС.