Что сказали в МИДе польскому дипломату Мартину Войтеховскому?

Временному поверенному в делах Польши в Беларуси заявили решительный протест в связи с объявленными действующим польским руководством планами приостановить с сегодняшнего дня движение в пункте пропуска «Бобровники-Берестовица».

«Польскому дипломату было указано на категорическую неприемлемость данного шага, обостряющего и без того крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушающего права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран, — сообщает пресс-служба МИД. — Подчеркнута контрпродуктивность любых попыток давления на Беларусь.

Нужно понимать, что данный шаг в принципе носит антигуманный характер. Польское руководство намеренно создает нечеловеческие условия для простых граждан и перевозчиков, наносит существенный вред как крупным экономическим операторам, так и мелкому бизнесу.

Наибольший ущерб понесут европейские компании и граждане, прежде всего польские. Как известно, белорусские перевозчики из-за ранее принятых польской стороной решений это границу пересекать не могут.

Вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений лежит на действующем Правительстве Польши. Надеемся, что уровень польской демократии позволит пострадавшим предпринимателям задать соответствующие вопросы своему Правительству.

Белорусская же сторона оставляет за собой право принять адекватные меры реагирования и всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога в интересах граждан Беларуси и Польши».