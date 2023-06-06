Что съесть на завтрак?

Какой завтрак самый полезный?

Что лучше – яйца или овсянка?

Вот какие рекомендации дает доктор Ксения Машкина.

Что не надо есть на завтрак?

Овсянка, сэр! Не нутритивно плотный продукт. Хлопья — это простые сахара

Творог с фруктами/медом, сырники. Минусы: молоко типа А1 поддерживает воспаление. Высокий инсулинемический индекс (да еще плюс фрукты! или сироп! а в меде — фруктоза)

Свежевыжатый сок с булочкой или другими углеводами. Много кислот — плохо при заболеваниях ЖКТ. Быстрый всплеск глюкозы и инсулина. Подкормка патогенов в ЖКТ. Затем будет усталость и голод

Смузи — тоже поднимают глюкозу, так как нет оболочки из фруктов. На голодный желудок может быть нарушение пищеварения, вздутие, метеоризм. Зеленые смузи — можно с основным приемом пищи.

Кофе с бутербродами. Раздражение слизистой оболочки желудка, излишняя стимуляция (кофеин), удар по надпочечникам. Быстрые сахара в виде белого хлеба, а также напрашивающийся сюда «колбасыр».

Отсутствие завтрака — стресс, плохо при синдроме усталых надпочечников.

Что рекомендуется?

«Я придерживаюсь концепции белково-жирового завтрака, — говорит доктор. — Полезные жиры — оливки, авокадо, икра, жирная рыба, сливочное масло, топленое масло, нерафинированное оливковое, кокосовое масло, кокосовое молоко, цельные орехи и семена…

Белок — яйца, икра, баранина, буженина, говядина, урбеч…

Клетчатка — овощи и зелень.

Сложные углеводы по остаточному принципу — корнеплоды, гречка, киноа, пшено, бобовые…»