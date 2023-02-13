Что съесть, чтобы успокоиться?

Cписок продуктов, которые помогут справиться со стрессом, назвала известный белорусский диетолог-нутрициолог Марта Марудова.

«ОМЕГА 3 жирные кислоты (EPA и DHA)— являются не только источниками полезных жиров, но и действуют успокаивающе при стрессе: рыба, авокадо, растительные масла, орехи», — говорит диетолог.

А вот какой еды, по мнению Марты Марудовой, нужно избегать при стрессе.