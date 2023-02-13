Что съесть, чтобы успокоиться?

Cписок продуктов, которые помогут справиться со стрессом, назвала известный белорусский диетолог-нутрициолог Марта Марудова.
«ОМЕГА 3 жирные кислоты (EPA и DHA)— являются не только источниками полезных жиров, но и действуют успокаивающе при стрессе: рыба, авокадо, растительные масла, орехи», — говорит диетолог.
А вот какой еды, по мнению Марты Марудовой, нужно избегать при стрессе.
- КОФЕ и кофеинсодержащие продукты (чай, шоколад, какао, коктейли-энергетики) — заряжают энергией, но при злоупотреблении вызывают нарушение сна, а также снижают уровень серотонина, что может привести к подавленности и ухудшению состояния
- СЛАДОСТИ — самый любимый женский «антидепрессант», который помогает забыться, но только на короткое время! Набор веса, недовольство собой, — все это лишь малая толика побочных эффектов от злоупотребления сладким.
- АЛКОГОЛЬ. Он токсичен для организма, истощает нервную систему, разрушая нервные клетки и гемато-энцефалический барьер, который защищает мозг от проникновения потенциально опасных веществ, вызывает привыкание.
- ФАСТФУД — доказано, что люди, регулярно употребляющие фастфуд, гораздо менее стрессоустойчивы.