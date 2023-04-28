Что с белорусами, которые находятся в Судане?

В государстве, где сейчас очень сложная военно-политическая обстановка, находятся 10 белорусов.

В МИДе рассказали, удалось ли эвакуировать застрявших в Судане белорусских летчиков.

«Выехали из Судана в Египет через сухопутную границу 6 белорусских граждан, работавших на суданские компании по частным контрактам, а не на белорусского авиаперевозчика, — рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. — Притом эта инициатива была сопряжена с огромным риском. Границу удалось пересечь при активном содействии наших дипломатов и российских коллег. Навстречу нам пошли и египетские власти. Сейчас они находятся в Египте для дальнейшего следования на Родину.

По состоянию на 28 апреля на территории Судана в г.Хартуме находятся десять граждан Республики Беларусь, трое из которых размещены в посольском комплексе России. Места нахождения всех белорусов известны и являются наиболее безопасными в сложившихся условиях. Консульская служба Посольства Беларуси в Египте поддерживает со всеми постоянную связь. Прорабатываются способы и пути их эвакуации.

В Беларуси с крайней тревогой и обеспокоенностью наблюдают за развитием ситуации в Судане. Призываем стороны противостояния проявлять сдержанность, обеспечить защиту гражданских лиц, дипломатических миссий в г. Хартуме, создать возможность для эвакуации находящихся в Судане иностранных граждан.

Исходим из того, что мирное урегулирование нынешнего кризиса на основании национального консенсуса является единственно возможным вариантом разрешения ситуации».