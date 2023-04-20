Что происходит в Судане?

Сегодня этот вопрос обсуждали на уровне ООН.

Вооруженные столкновения в Судане между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования начались утром в субботу, 15 апреля, и все еще продолжаются. По данным СМИ, в стране погибли сотни человек, более 3000 человек получили ранения. Но жертв может быть значительно больше — многие тела лежат на улицах.

За власть в стране борются бывшие союзники, организовавшие военный переворот в 2021 году, – генералы Абдель-Фаттах аль-Бурхан, командующий вооружёнными силами, и Мохаммед Хамдан Дагало, возглавляющий т.н. «Силы оперативной поддержки» (RSF).

В столице, Хартуме, где боевые действия идут в густонаселенных районах, прекратили работу несколько больниц, закончилась кровь для переливаний, медикаменты и медицинские инструменты.

«Всемирная организация здравоохранения сообщает, что 16 больниц по всей стране были вынуждены закрыться из-за насилия и нападений на медицинские учреждения. Девять из них находятся в Хартуме», – уточнил пресс-секретарь ООН Дюжаррик.

Миллионы жители Судана прячутся по домам.

Официальный представитель армии Судана Набил Абдуллах Али Мусса заявил:

«Столкновения продолжаются, несмотря на 24-часовое гуманитарное перемирие, принятое вооруженными силами, но оно не было соблюдено повстанческими группировками, которые напали на граждан и подожгли рынок Бахри в Хартуме. Ополченцы напали на граждан и подожгли рынок Бахри в Хартуме. Хартум. В Мерове после ухода из аэропорта они вошли в город и терроризировали жителей. Эти обстоятельства не позволяют нам успешно соблюдать перемирие. Мы будем продолжать выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасность столицы».

В столице и других районах, затронутых столкновениями, не работают десятки больниц. По меньше мере девять госпиталей подверглись авиаударам, 16 были эвакуированы. В общей сложности не работают около 40 медучреждения, оставшиеся не справляются с наплывом раненых.

«Не хватает персонала, лекарств и кислорода. В больнице многого не хватает, врачи уехали , никого не осталось», — говорит директор больницы Мохамед аль-Мостафа.

Во многих районах страны из-за соображений безопасности была приостановлена гуманитарная деятельность. В частности, Вемирная продовольственная программа объявила о временной приостановке гуманитарных операций по всей стране после убийства трех своих сотрудников, которые попали под перекрестный огонь в Северном Дарфуре.

«Мы напоминаем сторонам конфликта, что они должны уважать международное право. Они обязаны защищать гражданских лиц и обеспечивать охрану и безопасность всего персонала Организации Объединенных Наций», – сказал Дюжаррик.

Боевые действия в Судане продолжаются на фоне провала второй подряд попытки ввести режим прекращения огня между армией страны и военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования».

Тысячи жителей Судана спасаются от насилия и бегут в соседний Чад, сообщают представители Управления ООН по делам беженцев (УВКБ). По оценкам, за последние несколько дней в Чад прибыли от 10 000 до 20 000 человек.

Прибывающие беженцы оказываются в тяжелой ситуации – в Чаде на фоне хронического недостатка финансирования продолжают расти гуманитарные потребности.

Буквально на прошлой неделе, еще до того, как в Судане началась вооруженная борьба за власть, ВПП предупреждала о том, что сотни тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые находятся в Чаде, в ближайшее время столкнутся с голодом – с мая может закончиться финансирование продовольственной помощи.