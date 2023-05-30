Что происходит в Косово?

Во время столкновений с протестующими сербами в Косово пострадали 11 итальянских военных из KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни в Twitter.

По информации агентства ANSA, всего ранения получил 41 военный из KFOR.

Газета «Вечерне новости» сообщает, что свыше 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений протестующих сербов с представителями Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR) на севере Косово.

По данным издания, сотрудники KFOR атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Косово. Газета утверждает, что сербы проводили мирную акцию протеста перед зданием администрации, которое 26 мая заняли представители специальной полиции Приштины.

«Вечерне новости» пишут, что в толпу было брошено свыше 30 светошумовых гранат и распылен слезоточивый газ, со стороны представителей приштинской полиции была слышна стрельба.

Президент Сербии Александар Вучич обратится со срочным посланием к гражданам республики в понедельник вечером. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косово и готова выполнить любое задание, которое ей даст Вучич. Вучич также обвинил миссию НАТО в Косово, что вопреки гарантиям она не защитила сербов в Косово. Он также заявил, что Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косово.

НАТО подтвердило получение ранений представителями контингента KFOR в Косово. «НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов KFOR на севере Косово, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно», — говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении альянса.

Напомним суть возникшего конфликта. Косовские сербы бойкотировали муниципальные выборы, а потом заявили, что не допустят, чтобы избранные мэры-албанцы приступили к исполнению обязанностей. Возле админзданий устроили баррикады. Сербское население Косово требует, чтобы новые мэры указанных общин подали в отставку, а косовская специальная полиция покинула север края.