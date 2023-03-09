Что происходит в Грузии?

Скандальный законопроект об «иноагентах», который привел к массовым протестам в Тбилиси, отозван из парламента Грузии. Об этом сообщает правящая партия «Грузинская мечта».

«Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса.

Мы должны самым внимательным образом относиться к миру, спокойствию и экономическому развитию в нашей стране, а также к продвижению Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего сограждан не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении.

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы, как власть, ответственная перед каждым членом общества, приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок.

По мере того, как спадет эмоциональный фон, мы лучше объясним общественности, для чего был принят законопроект и почему важно было обеспечить прозрачность иностранного влияния в нашей стране. Для этого мы начнем встречи с населением и доведем до широкой общественности всю правду».

Накануне в Грузии прошли массовые акции протеста, на улицу вышли десятки тысяч человек. Полиция жестоко разгоняла демонстрантов газом, перцовыми баллончиками, водометами. Протестующие кричали «Грузия! Нет русскому закону!»

В Евросоюзе «призвали всех политических лидеров Грузии к обновлению проевропейских реформ».

«Мы приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Мы призываем всех политических лидеров Грузии к инклюзивному и конструктивному обновлению проевропейских реформ в соответствии с 12 приоритетами, чтобы Грузия достигла статуса кандидата», — говорится в заявлении.

В дальнейшем грузинские власти хотят начать встречи с населением, чтобы довести до широкой общественности суть и важность законопроекта.

Сегодня Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 133 человек в ходе акций протестов, прошедших в центре Тбилиси 7-8 марта из-за законопроектов об иноагентах, сообщают грузинские СМИ.

Отмечается, что в настоящее время полиция полностью контролирует ситуацию в центре грузинской столицы. Проспект Руставели, ставший эпицентром протеста, открыт для движения автомобилей. Демонстранты оставили территорию, прилегающую к парламенту Грузии, спецслужбы расчищают дорогу, автодвижение восстановлено в двустороннем режиме.