Что происходит на границе Беларуси и России: официальная версия

Органы пограничной службы 5 мая начали мониторинг обстановки на белорусско-российском участке, проинформировали БелТА в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси.

Речь идет о шести основных путях автомобильного сообщения.

Мониторинг проводится в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Как уточнили в пресс-службе, проверки могут осуществляться в отношении лиц и транспорта.

Еще вчера в соцсетях и на некоторых информационных ресурсах появились сообщения о том, что на границе Беларуси и России возобновился пограничный контроль.