Что понял Сергей Марков, спустя год войны в Украине?

Если вы хотя бы иногда смотрели российские политические ток-шоу, то обязательно знаете этого человека. Сергей Марков там частый гость. Бывший депутат Государственной Думы, член Общественной палаты, доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах, политолог.

25 февраля прошлого года, на следующий день после начала военной спецоперации Росси в Украине, Марков рассказывал в интервью о том, что Зеленский думает над тем, как сдаться. «Он (Зеленский) должен призвать ВСУ не оказывать сопротивления и осуществить братание с армией России… В этом случае Зеленский примет участие в восстановлении государства. Это звучит как фантастика, но мы живем в мире, где возможно почти все. Ясно, конечно, что Зеленский вряд ли воспользуется такой возможностью. Его охрана во многом контролируется американскими спецслужбами, он боится, что в случае описанных действий его просто застрелят и ликвидируют семью. Но то, что он обдумывает такой шаг, очень вероятно,» – говорил Марков.

Прошел почти год, и бодрые речи о быстрой победе, о том, что украинская армия вот-вот кинется брататься с российской, сменились совсем иными. Можно даже сказать – унынием. Судите сами. При этом обязательно делая скидку на то, что Марков – один из тех, кто делал карьеру на идеях «великой России», «русского мира» и тому подобном, и до сих пор не осознал, к какой трагедии эта идеология привела.

«Не Россия слабая, а Украина сильная»

Вот рассуждения господина Маркова.

«Сейчас многие в мире считают, что российская армия потеряла статус второй армии мира. Говорят, мол, она плохо себя показала, недостаточно эффективно воюет… Я так не считаю.

Первое. Не российская армия оказалась слабой, а украинская армия оказалась очень-очень сильной. Украинская армия это уникальное сочетание русского солдата, немецкого офицера и американского генерала.

Очень сильная армия оказалась!

Второе. Мы готовились к двум типам войн, а оказались в третьем типе.

Мы готовились к ядерной войне с США (для того, чтобы она никогда не случилась, конечно).

Вторая война, к которой мы готовились, это, как иногда говорят, «война с бармалеями» – с парамилитарными образованиями. Типа сирийских боевиков, афганских, бандэровских и всё прочее.

С этой точки зрения российская армия оказалась очень хорошей. То есть хорошей армией для спецопераций (проще говоря, против тех, кто не имеет серьезного вооружения и не может сопротивляться. – Ред.)

Мы великолепно показали себя во время спецоперации в Крыму в 2014 году, мир просто ахнул (напомним, что в Крыму украинская армия получила команду не открывать огонь, поэтому русским там воевать просто не пришлось. – Ред.).

И потом мы очень хорошо показали себя в сирийской компании (там россияне бомбили повстанцев, которые даже не имели систем ПВО, поэтому очень сомнительно, что подобными успехами можно хвалиться.– Ред.). Башар Асад должен был рухнуть за несколько недель, но мы пришли и преломили ситуацию, Асад контролирует 80 процентов территории (в итоге с 2011 года в Сирии идет гражданская война. – Ред.).

Но мы оказались в третьем типе войны и не ожидали этого совсем. Оказалось, что мы вынуждены вести войну не как спецоперацию. Спецоперация практически провалилась у нас, а пришлось вести войну третьего типа – с равным по силе противником.

Мы как полагали? Подавляем украинскую систему ПВО, и наши самолеты полностью доминируют в воздухе. Но ничего подобного! Мы не смогли подавить систему ПВО Украины. В результате наши самолеты подлетают к границе, выпускают пару ракет и, чтобы их не сбили, уходят назад.

Или по массиву артиллерии… В Сирии мы можем стрелять достаточно серьезно, наши подразделения могут выдвигаться. Здесь – нет! Как только выдвинулись – сразу попадают под массивный артиллеристский и ракетный удар равной нам по силе украинской армии.

Армии, готовой к такой войне, у нас не оказалось, мы к такой войне не готовы. Более того, у нас не оказалось систем вооружений для такой войны».

«Нас поймали в ловушку времени!»

«Мы оказались в ловушках времени, которые создали нам американские генералы (в России упорно не желают признавать, что их обыгрывает именно украинская армия, а не какая-то мифическая армия НАТО; видимо, психологически им так легче признавать поражения. – Ред.). Мы топтались в Мариуполе огромное количество времени, хотя нужно было блокировать его и дальше войскам идти. Потом они нас поймали в ловушку времени со стамбульскими договоренностями. Сделали очень выгодные для нас предложения, мы были просто изумлены, но потом оказалось, что все это обман. Просто у них на то время кончились снаряды, им нужно было взять паузу для того, чтобы их собрать в бывших странах Варшавского договора. А как только снаряды в Украину доставили, они сразу бросили эти переговоры.

Потому в ловушку времени мы попали в Лисичанске и Северодонецке.

Еще одна ловушка – в Авдеевке и Марьинке… И, честно говоря, я боюсь, не попали ли мы в ловушку в Соледаре и Бахмуте. Конечно, хорошо, что мы там что-то взяли (пока украинские войска оставили Соледар, а за Бахмут продолжаются бои. – Прим.), но за какое время?! За много месяцев! Люди логично говорят, что если поселки типа Соледара и Бахумута брать по несколько месяцев, то мы дойдем до Киева через десять или даже через 25 лет…»

А чем вооружать?

«Будет ли в России вторая волна мобилизации? Ее нужно делать, но ее не будет.

Мобилизацию бессмысленно проводить, потому что мы еще тех 300 тысяч (имеются в виду призванные в первую волну мобилизации. – Ред.) не вооружили.

У нас же премьер прямо намекнул на это. Он сказал: 300 тысяч – и больше брать не будем. 70 тысяч участвуют в боях; 75 тысяч находятся в зоне СВО, но во втором эшелоне, в боях не участвуют, их готовят и тренируют. А 150 тысяч вообще не в зоне СВО, они находятся в своих регионах, на базах, их обучают и вооружают. То есть они еще не вооружены!

Автоматами, может, мы и способны их вооружить. Но нужна не толпа злых мужиков, вооруженная «калашами». Нужна современная армия с бронетранспортерами, ракетными установками, артиллерией, танками и такое прочее. А вот этого у нас нет. Систем современного оружия очевидно не оказалось столько, сколько нужно».

Каков прогноз?

«Невозможно предсказать. Все прогнозы предыдущие провалились. Единственный мой прогноз – ядерной войны не произойдет.

С чем это связано (чтобы вы понимали, как реальные механизмы работают)?

В какой-то момент наши (имеется в виду РФ. – Ред.) побоялись, что западники будут посылать какие-то свои подразделения в Украину, и чтобы этого не произошло, решили их чуть-чуть припугнуть, начав разговоры о ядерном оружии. Это все летом происходило.

После этого на Западе было много совещаний. Мол, если украинская армия будет наступать, то Россия может применить тактическое ядерное оружие, чтобы наступление остановить. Что делать?

Они провели не одно совещание, и на самом высшем уровне сформировали план, как нужно отвечать в таком случае. Этот ответ был доведен до нас по нескольким закрытым каналам, а потом и открыто об этом рассказали, чтобы точно дошло до нашего руководства.

Во-первых – запуск операции «Закрытое небо». То есть они не просто передают Украине противоракетные установки, а сами начинают закрывать небо над Украиной от наших ракет и самолетов.

Во-вторых, наносится удар по российским войскам, которые находятся в Украине.

В-третьих, удар по всей той цепочке, которая обеспечивает применение тактического ядерного оружия. То есть расчеты должны быть уничтожены, штаб, который дает команды и так далее.

В-четвертых, они наносят удар по кораблям Черноморского флота.

То есть ответом стал бы удар по всем системам наших вооружений, которые расположены, как они считают, на территории Украины.

Кроме этого, Россия де-факто должна была быть исключена из Совета безопасности ООН. Решили просто выкинуть наших дипломатов, и чтобы полиция их не впускала. И принять решение о всеобъемлющих санкциях против России. Да, это было бы чуть-чуть нелегитимное решение, поскольку представителей России физически не допустили до голосования. Но все-таки это решение Совбеза ООН. И дальше они должны были жестко надавить на все страны, чтобы к антироссийским санкциям присоединились все. Чтобы по-настоящему зажать Россию, везде всё конфисковать и так далее.

Неплохой план. Он им так понравился, что они уже ждали: «Ну, давайте, примените, попробуйте…»

А мы всё не применяем и не применяем. Более того, мы поняли, что ошиблись и сдали назад».

«Глубинный народ» готов умирать»

«Несколько лет назад у меня вышла статья «Причины, по которым русские всегда побеждали». Там названы конкретные причины, некоторые из них нетривиальные. Хорошо известно, например, про территорию: мы как бы заманивали врага на свои большие территории, и они здесь гибли. Но сейчас этой причины нет. Всё, история забрала у нас этот фактор.

Плюс – у нас была огромность населения. Но и этого преимущества уже нет. Другие нации стали значительно больше, а мы значительно уменьшились, разделились.

Одна причина, которая, кстати, осталась – большинство населения (так называемый «глубинный народ») привержено традиционным ценностям и в этом смысле готово рисковать собой, готово к самопожертвованию. В то время, как элиты предельно европеизированы и вестернизированы.

И это хорошо… Это значит, что у нас современное европейское государство и народ, готовый жертвовать собой.

Две эти крайности означают поражение. Пример – индейцы в борьбе с американцами. У них не было современного государства, хотя они были готовы жертвовать собой. И пожертвовали – 90 процентов были убиты.

А, например, современные государственные структуры без готовности к самопожертвованию всегда капитулировали. Возьмем Чехию. У них хорошая армия была перед нападением Гитлера. Но они сдались. Зато теперь говорят, что в центре Праги сохранились прекрасные архитектурные ансамбли.

У России есть сильное сочетание, которое обеспечивает победу, но мы не обречены на победу. И есть великие империи, которые исчезли, потерпели поражение. Византийская, Османская, Римская империи… И мы тоже можем исчезнуть».

Записал Иван Шавлюк.