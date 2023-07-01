Что — «под душ», а что — замачивать: как надо мыть овощи и фрукты?

Тщательное мытье плодов и зелени, которые нам щедро дарит лето, – обязательное условие их употребления и мера профилактики кишечных инфекций. Но знаете ли вы, как их надо мыть?

Корнеплоды (картофель, редис, морковь) нужно немного подержать в теплой воде, затем тщательно очистить щеткой и хорошо промыть.

Капусту перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.

Особого внимания требует зелень. Зеленый лук, укроп, петрушку, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замачивают в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой.

Виноград надо промывать под «душем» из-под крана. После этого дать воде стечь.

Не стоит пренебрегать промыванием фруктов, которые вы потом будете очищать, – апельсинов, лимонов, бананов, гранатов.

Арбузы и дыни нужно также мыть теплой водой при помощи щетки.

Ягоды также требуют тщательного мытья перед употреблением. Но сначала надо отобрать все «лишние» экземпляры: мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные.

Что касается клубники, вишни, черешни, малины, рекомендуется выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхности сойдут земля или пыль.

Мыть плодоовощную продукцию надо непосредственно перед употреблением. Если не планируете это в день приобретения, уберите ее в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения вымытых овощей и фруктов значительно сокращается.