Что пить летом, кроме воды?

Рейтинг полезных напитков составила известный эндокринолог Зухра Павлова.
— Когда меня спрашивают, а что лучше пить летом – морсы, соки, больше травяного или зеленого чая, я немного теряюсь, — говорит доктор. — Потому что я всегда пью много воды. Иногда воду с лимоном. Мне этого достаточно. Вода всегда на первом месте. Это же я рекомендую и своим пациентам.
Но если составлять условный рейтинг напитков, которые летом могут быть полезны, то, с моей точки зрения, он будет выглядеть так:
- Травяные чаи без сахара и меда. Можно с лимоном или долькой имбиря, кому как нравится.
2. Отвар шиповника (заварить на ночь в термосе). Без сахара!
3. Заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикосы) в небольшом количестве, что называется «для запаха». Хотя лучше есть их в натуральном виде.
4. Домашний морс без сахара (варить ягоды не более 5 минут, потом можно растолочь толкушкой, если любите мякоть).
5. Компот из сухофруктов без сахара. Да, сухофрукты содержат немало фруктозы, а, значит, и калорий. Но витаминов и минералов в них тоже немало. Компот хорошо пить в жару, через 20-30 минут после обеда.
Все эти напитки содержат много полезных веществ, поэтому их можно рекомендовать: раз в день не больше стакана.
Но вода все же должна быть в приоритете!
Помните, что любая жидкость, которая содержит в себе какие-либо вещества (то есть сахар, соль, экстракты трав), только вытягивает воду из клеток. Таким образом усугубляется дефицит воды, необходимой организму.
Самые вредные напитки (и не только летом):
* газировки;
* молочные коктейли;
* пакетированные морсы, нектары.
Во всех них очень много сахара и совершенно ненужных для организма добавок.