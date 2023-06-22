Что пить летом, кроме воды?

Рейтинг полезных напитков составила известный эндокринолог Зухра Павлова.

— Когда меня спрашивают, а что лучше пить летом – морсы, соки, больше травяного или зеленого чая, я немного теряюсь, — говорит доктор. — Потому что я всегда пью много воды. Иногда воду с лимоном. Мне этого достаточно. Вода всегда на первом месте. Это же я рекомендую и своим пациентам.

Но если составлять условный рейтинг напитков, которые летом могут быть полезны, то, с моей точки зрения, он будет выглядеть так:

Травяные чаи без сахара и меда. Можно с лимоном или долькой имбиря, кому как нравится.

2. Отвар шиповника (заварить на ночь в термосе). Без сахара!

3. Заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикосы) в небольшом количестве, что называется «для запаха». Хотя лучше есть их в натуральном виде.

4. Домашний морс без сахара (варить ягоды не более 5 минут, потом можно растолочь толкушкой, если любите мякоть).

5. Компот из сухофруктов без сахара. Да, сухофрукты содержат немало фруктозы, а, значит, и калорий. Но витаминов и минералов в них тоже немало. Компот хорошо пить в жару, через 20-30 минут после обеда.

Все эти напитки содержат много полезных веществ, поэтому их можно рекомендовать: раз в день не больше стакана.

Но вода все же должна быть в приоритете!

Помните, что любая жидкость, которая содержит в себе какие-либо вещества (то есть сахар, соль, экстракты трав), только вытягивает воду из клеток. Таким образом усугубляется дефицит воды, необходимой организму.

Самые вредные напитки (и не только летом):

* газировки;

* молочные коктейли;

* пакетированные морсы, нектары.

Во всех них очень много сахара и совершенно ненужных для организма добавок.