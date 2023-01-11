Что означает брошь Павла Дурова на встрече с шейхом Дубая. И сколько она стоит

Основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров встретился с руководством ОАЭ. Фотографии со встречи опубликовал двоюродный брат нынешнего правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Руководство Эмиратов известно отступлениями от протокольного дресс-кода, продиктованными национальными традициями и жаркой погодой в регионе. Например, на встрече с Владимиром Путиным в октябре 2022 года президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян появился в традиционном восточном платье светло-серого цвета и свободного кроя кандура, из-под которого виднелись носки Nike и черные кроссовки. Спортивная обувь на некоторых представителях арабской делегации была и в этот раз. Дуров, который последние годы живет в Дубае, поддержал расслабленную манеру и тоже появился на встрече в кроссовках, надетых под черный костюм и футболку. Но куда интереснее была другая деталь его образа — брошь.

В отличие от многих других политиков и предпринимателей, например Эльвиры Набиуллиной, которые посылают невербальные сигналы при помощи ювелирных украшений на лацканах жакетов и пиджаков, для Дурова это скорее было данью уважения. Брошь выполнена в цветах флага ОАЭ и в форме небоскребов и едва ли имеет под собой скрытые смыслы.

Похожий аксессуар редакция РБК Life нашла на сайте Alibaba. Судя по описанию товара, такие броши продавались в преддверии «Экспо-2020», всемирной выставки в Дубае. Продаются они оптом, минимальным заказом в 50 штук, по цене $0,15–0,45 за одну штуку. Брошь Дурова, вероятно, стоит дороже, чем на Alibaba. Она аккуратнее выполнена и крупнее.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум тоже прикрепил на грудь украшение и тоже в национальных цветах ОАЭ, только круглую. На нем также было голубое национальное платье и коричневые сандалии на каблуке.

О чем говорили на встрече, пока не сообщается. В прошлый раз Дуров встречался с наследным принцем Дубая в 2021 году. Тогда шейх писал: «Я познакомился с Павлом Дуровым, основателем дубайской платформы Telegram с рыночной стоимостью более $20 млрд и более чем 570 млн пользователей <…> и узнал от него подробности вдохновляющей истории успеха, родившейся в ОАЭ и внутри страны. Благоприятная деловая среда, которую Дубай предоставляет своим партнерам».

В 2017 году Telegram открыл штаб-квартиру на 23-м этаже одной из башен комплекса Dubai Media City в Дубае. По словам Дурова, сам он также проживает в этом городе. Главной причиной, по которой его выбор пал на Дубай, предприниматель называл отсутствие налогов. В 2021 году Forbes признал Дурова самым богатым миллиардером Дубая.