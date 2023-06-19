Что ответил бы Остап Бендер Георгию Кондратьеву?

19 июня сборная Беларуси по футболу проведет в Венгрии еще один номинально домашний матч против Косова, так что сегодня вечером любители «мыльных опер» могут увидеть продолжение сериала под простеньким названием «Нас никто не любит».

Краткое содержание предыдущих серий. В этом отборочном цикле белорусские футболисты проиграли три матча из трех. Кроме того, сборная не может выиграть уже в 16 официальных матчах подряд. Дна, можно сказать, уже достигли, но команда продолжает вяло барахтаться, как жаба в кувшине с молоком. Ни сметаны, ни, тем более, масла уже никто не ожидает, но вся интрига на сегодня в том: чем закончится это печальное зрелище и этот грустный сериал?

В минувшую пятницу, 16 июня сборная Беларуси по футболу проводила матч квалификации чемпионата Европы-2024 против сборной Израиля, а накануне главный тренер сборной Георгий Кондратьев, если кто уже забыл, заявил, что его подопечные планируют во встречах с Израилем и Косова набрать «минимум четыре очка, максимум – шесть».

«Футболисты будут зубами вырывать мячи, запихивать в ворота…», — пообещал Кондратьев.

Как известно, в итоге белорусы в очередной раз проиграли сборной Израиля – 1:2. До 85-й минуты выигрывали, но концовку встречи провалили.

И вот после этого вместо того, чтобы публично покаяться перед болельщиками, главный тренер начинает искать причины поражения в другом. Мол, это судьи виноваты, что сначала не назначают пенальти в ворота соперников, а затем назначают в твои. Раньше говорили, что УЕФА виновата, что играем без своих болельщиков на чужих стадионах, что долго добираться надо в другие страны, что футболисты устают… Одним словом, кругом одни враги! Про плохих танцоров, которым постоянно кое-что мешает, ни тренерский штаб национальной команды, ни федерация, видимо, не слышали. Именно поэтому белорусская сборная и выигрывала свой последний матч аж в далеком 2021 году. Не в себе же ищем ошибки, а на стороне.

«Нас никто не любит», — грустно резюмировал Георгий Кондратьев после поражения от Израиля, сославшись на Остапа Бендера.

Остап Бендер, наверное, ответил бы Кондратьеву так: «Вы прямо герой труда. Вам памятник нерукотворный поставить надо!»

И, как говорил тот же герой Ильфа и Петрова, «мы чужие на этом празднике жизни», но «заседание продолжается, господа присяжные заседатели». Сегодня сборная Беларуси сыграет с командой Косова, так что посмотрим, появится ли в сюжете какая-то интрига.

А когда закончится этот грустный сериал и начнется новый позитивный сезон для сборной? Это на данный момент одному Богу известно. Во всяком случае тренеры и федерация на этот вопрос пока ответить не могут…