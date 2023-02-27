Что обсуждал Лукашенко с силовиками за закрытыми дверями? (обновлено)

Сегодня на брифинге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили про инцидент на аэродроме Мачулищи – информацию об атаке украинских дронов на белорусский военный аэродром, где базируются российские истребители, на разные лады крутили в минувшие выходные различные телеграм-каналы, в том числе и российские.

Никаких официальных комментариев с белорусской стороны не было.

«Нам нечего здесь сказать, — сказал Песков. – Беларусь опровергла. Здесь нечего добавить…».

Накануне лишь Погранкомитет опроверг информацию о перестрелке на белорусско-украинской границе.

Песков также рассказал о переговорах Путина и Лукашенко: «Ведут достаточно насыщенный, плотный диалог на постоянной основе. Кремль сообщает далеко не о каждом их разговоре, например, 24 февраля».

Сегодня, кстати, Лукашенко провел совещание с силовиками «в узком составе».

Как сообщил телеграм-канал «Пул Первого», были приглашены госсекретарь Совбеза, министры внутренних дел и обороны, председатели КГБ и Госпогранкомитета.

Правда, пока никакой официальной информации о том, что обсуждалось за закрытыми дверями в узком составе, не было. Возможно, появится позже?

Около 15 часов дня появились первые подробности с совещания с силовиками.

«У нас немалая численность людей в погонах, — приводит слова Лукашенко belta.by — Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе. Я, когда говорю о границе, это не значит, что это подразделение Лаппо и все. Это милиция, это КГБ, это военные — мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования.

Они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси. И они будут это делать. Я прошу вас и требую от вас выполнить эти установки. Все остальное — за мной».