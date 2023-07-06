Что могут означать «странные» звуки тела человека

Одним из побочных эффектов работы человеческого тела являются различные звуки.

Свистящее дыхание при вдохе и выдохе через нос

Если такой звук начинает раздаваться после удара или любой другой травмы носа, это может указывать на повреждение хрящей между ноздрями. В этом случае нужно обратиться к ЛОРу или пластическому хирургу.

Звон в ушах

Когда человек начинает жаловаться на такой звон в положении лежа, он может означать закупорку кровеносных сосудов. Если «странный» звон или другой звук в ушах длится более двух дней или сопровождается болью или головокружением, нужно записаться на прием к врачу для проверки на инфекцию или неврологическую проблему.

Треск в суставах

Сопровождаемый болью или скованностью, такой звук иногда указывает на разрыв сухожилия или связки, перелом, повреждение хряща. Если звук слышится скорее как скрип, возможен остеоартрит, возникающий из-за разрушения хряща.

Урчание в животе

Живот может издавать разнообразные «странные» звуки. Если эти звуки высокие и помимо них человек жалуется на боль, спазмы или испытывает тошноту, однако у него не происходит дефекации, это может означать частичную непроходимость кишечника. Данная проблема также требует осмотра у врача, поскольку может потребовать хирургического вмешательства, рассказали медицинские эксперты портала Pronews.