Что Лукашенко рассказал “не для публикации”?

Рассказ Александра Лукашенко о том, как ему удалось уговорить Евгения Пригожина и остановить поход ЧВК “Вагнер” на Москву был подробным и обстоятельным. Его показали и опубликовали многие, причем, не только белорусские СМИ.

Однако, как выясняется, часть информации, которой поделился Александр Лукашенко со своими генералами и журналистами, была не для обнародования и публикации.

Первым, сразу по окончании мероприятия, об этом сообщил Игорь Тур. Но потом появился пространный пересказ выступления Александра Лукашенко в сообщениях его пресс-службы, и многие решили, что в Беларуси все-таки тешили не делать тайны из подробностей переговоров с Пригожиным. Однако, как выясняется, это не так.

В минувшую субботу в программе “Клуб редакторов” глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт также подтвердил, что вынужден держать рот на замке, как и все, кто присутствовал на мероприятии с участием Александра Лукашенко.

“Было много закрытой информации. Жалко, что нельзя некоторые вещи рассказать. Очень интересные факты, очень интересные мысли. Некоторым бы стало от того, что они услышали, мучительно больно, если бы мы могли всё рассказать. Но как есть, так есть. Мы – люди государственные”, — заинтриговал Иван Эйсмонт.