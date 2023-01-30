Новоизбранный президент Чехии Петр Павел набрал наибольшее количество голосов за всю историю. При явке более 70 % он получил более 3,3 миллиона голосов во втором туре против Андрея Бабиша после подсчета 99,9 % участков.

Павел станет четвертым президентом Чешской Республики после Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Милоша Земана. После подсчета более 99,95 процентов участков он имел значительный перевес над Бабишем, лидируя более чем на 950 000 голосов.

Как пишет чешская пресса, по сравнению с уходящим главой государства Милошем Земаном, который дважды побеждал на прямых выборах, в 2013 и 2018 годах, Павел имеет более сильный мандат.

Земан набрал в общей сложности 2 717 405 голосов во втором туре президентских выборов 2013 года. Однако явка тогда была значительно ниже и составила 59,11 %.

Пять лет спустя Земан увеличил число голосов до 2 853 390, при явке 66,60 %.

Предыдущие два президента, Вацлав Клаус и Вацлав Гавел, избирались парламентом.

Президентские выборы этого года в Чехии стали третьими по популярности за все время существования Чешской Республики. Только на парламентских выборах 1996 и 1998 годов более высокая доля избирателей проголосовала.

Долларовый миллиардер и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение на президентских выборах и поздравил своего оппонента Петра Павела с победой.

«Поздравляю генерала Павела с победой. Желаю ему, чтобы он был президентом всех граждан Чешской Республики и сражался за интересы нашей страны…»

После выборов Петр Павел произнес благодарственную речь и дал понять, что будет стремиться к объединению общества.

Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта.

Вчера Павел заявил чешским СМИ, что планирует посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Поездка должна состояться ориентировочно весной, до саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.

Что известно про нового президента Чехии?

Родился 1 ноября 1961 года в городе Плана (Пльзенский край). Происходит из семьи военного, всю жизнь связан с армией. Закончил последовательно военную гимназию, институт сухопутных войск, военную академию. В 1990-2000-е несколько раз проходил обучение в военных вузах Англии.

Служил на командирских должностях в военном спецназе, в 1991 году перешёл в военную разведку. В 1990-е представлял Чехию в различных международных миротворческих миссиях в горячих точках. В разные годы был командующим специальными войсками чешской армии, заместителем командующего Объединёнными силами армии, заместителем начальника Генштаба, начальником Генштаба.

Параллельно строил международную военную карьеру в качестве представителя Чехии в руководящих органах НАТО и ЕС. В 2015 году был избран председателем Военного комитета НАТО (вторая по значимости должность в организации после Генсекретаря). В 2018 году ушёл на пенсию в звании генерала армии.

После ухода из армии занимался общественной деятельностью. Весной 2020 года основал инициативу Spolu silnější (Вместе сильнее) для помощи тем, кто оказался на первой линии борьбы с ковидом. Кампания собрала 1,9 млн крон и поддержала 79 проектов – в основном раздача масок, оплата психологической помощи, дезинфекция, продуктовые подарки и т.п. Кроме того, в рамках инициативы была выпущена брошюра с рекомендациями 100 экспертов по борьбе с кризисами – как нынешним, так и будущими.

В президентских выборах участвовал как независимый кандидат, но получил поддержку от правящей коалиции SPOLU, как и Дануше Нерудова и Павел Фишер.

Как пишет vinegret.cz, избирательная кампания была построена на образе бравого генерала: в названии сайта, в социальных сетях и в целом во всей рекламной продукции активно используется наименование «генерал Павел», публикуются фотографии в военной форме с орденами, в текстах встречается военная терминология («пора использовать крупный калибр!» и т.п.). Слоган кампании: «Вернём в Чехию порядок и покой», а логотип – схематичное изображение морды льва, очень напоминающее логотипы английской Премьер-лиги по футболу и браузера Brave.

Генерал Павел считает, что Европа должна была действовать против России более жёстко ещё в 2014 году, после оккупации Крыма.

Он поддерживает поставки оружия в Украину, эмбарго на российскую нефть и вступление Украины в ЕС в будущем.

Генерал поддерживает переход на евро, в остальных же экономических вопросах полагается на экспертов, не высказывая собственного мнения.

Петр Павел женат второй раз, имеет двоих сыновей от первого брака.