Что известно про нового президента Чехии?

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Аддзел навін
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Петр Павел. Фото из открытых источников.
Петр Павел. Фото из открытых источников.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел набрал наибольшее количество голосов за всю историю. При явке более 70 % он получил более 3,3 миллиона голосов во втором туре против Андрея Бабиша после подсчета 99,9 % участков.

Павел станет четвертым президентом Чешской Республики после Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Милоша Земана. После подсчета более 99,95 процентов участков он имел значительный перевес над Бабишем, лидируя более чем на 950 000 голосов.

Как пишет чешская пресса, по сравнению с уходящим главой государства Милошем Земаном, который дважды побеждал на прямых выборах, в 2013 и 2018 годах, Павел имеет более сильный мандат.

Земан набрал в общей сложности 2 717 405 голосов во втором туре президентских выборов 2013 года. Однако явка тогда была значительно ниже и составила 59,11 %.

Пять лет спустя Земан увеличил число голосов до 2 853 390, при явке 66,60 %.

Предыдущие два президента, Вацлав Клаус и Вацлав Гавел, избирались парламентом.

Президентские выборы этого года в Чехии стали третьими по популярности за все время существования Чешской Республики. Только на парламентских выборах 1996 и 1998 годов более высокая доля избирателей проголосовала.

Долларовый миллиардер и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал поражение на президентских выборах и поздравил своего оппонента Петра Павела с победой.

«Поздравляю генерала Павела с победой. Желаю ему, чтобы он был президентом всех граждан Чешской Республики и сражался за интересы нашей страны…»

После выборов Петр Павел произнес благодарственную речь и дал понять, что будет стремиться к объединению общества.

Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта.

Вчера Павел заявил чешским СМИ, что планирует посетить Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Поездка должна состояться ориентировочно весной, до саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.

Что известно про нового президента Чехии?

Родился 1 ноября 1961 года в городе Плана (Пльзенский край). Происходит из семьи военного, всю жизнь связан с армией. Закончил последовательно военную гимназию, институт сухопутных войск, военную академию. В 1990-2000-е несколько раз проходил обучение в военных вузах Англии.

Служил на командирских должностях в военном спецназе, в 1991 году перешёл в военную разведку. В 1990-е представлял Чехию в различных международных миротворческих миссиях в горячих точках. В разные годы был командующим специальными войсками чешской армии, заместителем командующего Объединёнными силами армии, заместителем начальника Генштаба, начальником Генштаба.

Параллельно строил международную военную карьеру в качестве представителя Чехии в руководящих органах НАТО и ЕС. В 2015 году был избран председателем Военного комитета НАТО (вторая по значимости должность в организации после Генсекретаря). В 2018 году ушёл на пенсию в звании генерала армии.

После ухода из армии занимался общественной деятельностью. Весной 2020 года основал инициативу Spolu silnější (Вместе сильнее) для помощи тем, кто оказался на первой линии борьбы с ковидом. Кампания собрала 1,9 млн крон и поддержала 79 проектов – в основном раздача масок, оплата психологической помощи, дезинфекция, продуктовые подарки и т.п. Кроме того, в рамках инициативы была выпущена брошюра с рекомендациями 100 экспертов по борьбе с кризисами – как нынешним, так и будущими.

В президентских выборах участвовал как независимый кандидат, но получил поддержку от правящей коалиции SPOLU, как и Дануше Нерудова и Павел Фишер.

Как пишет vinegret.cz, избирательная кампания была построена на образе бравого генерала: в названии сайта, в социальных сетях и в целом во всей рекламной продукции активно используется наименование «генерал Павел», публикуются фотографии в военной форме с орденами, в текстах встречается военная терминология («пора использовать крупный калибр!» и т.п.). Слоган кампании: «Вернём в Чехию порядок и покой», а логотип – схематичное изображение морды льва, очень напоминающее логотипы английской Премьер-лиги по футболу и браузера Brave.

Генерал Павел считает, что Европа должна была действовать против России более жёстко ещё в 2014 году, после оккупации Крыма.

Он поддерживает поставки оружия в Украину, эмбарго на российскую нефть и вступление Украины в ЕС в будущем.

Генерал поддерживает переход на евро, в остальных же экономических вопросах полагается на экспертов, не высказывая собственного мнения.

Петр Павел женат второй раз, имеет двоих сыновей от первого брака.

Что известно про нового президента Чехии?

Петр Павел. Фото из открытых источников.
Петр Павел. Фото из открытых источников.

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