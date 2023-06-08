Что известно о священниках, которых задерживали на Витебщине?

Официальных сообщений о католических священниках, которые были задержаны силовиками в Витебской области, так и не появилось, но в Интернете появились сведения от верующих.

По неофициальной информации, настоятель прихода в Миорах декан Миорского деканата ксендз Андрей Кулик пробыл за решеткой трое суток. При этом, его пока не признали в чем-либо виновным и не присуждали арест — дело отправили на доработку.

Настоятель соседнего прихода в Идолте ксендз Вячеслав Адамович был осужден на 7 суток ареста и уже вышел на свободу. В чем его обвинили, точно не известно. Очевидно — за действия в интернете. Как и настоятеля полоцкого греко-католического прихода отца Александра Шевцова, которого изначально осудили 15 суток ареста из-за наличия ссылок на информационные ресурсы, объявленные «экстремистскими». А затем осудили вновь и добавили еще 30 суток. Таким образом, священник проведет за решеткой 45 суток.

Также за «распространение экстремистских материалов» административный арест получил задержанный в Минске бывший семинарист, преподаватель катехезы в архикафедральном костеле Владислав Белодед. Пока известно об одном решении суда — 15 суток ареста.