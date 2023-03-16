Что грозит тем, кого задержали на встречах ЧВК «Редан»?

В отношении инициаторов массовых сборов подростков возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса.

Напомним, что 1 марта в Минске сотрудниками милиции были задержаны около 80 участников движения ЧВК «Редан», из них 15 совершеннолетних.

«Как только информация об этом неформальном движении появилась в интернете, мы сразу начали активно работать в данном направлении, в том числе и по выявлению администраторов и блогеров, попытавшихся хайпануть на этой теме и призывавших собраться в определенных местах. Все они были задержаны, — рассказывал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. — Все началось с Гомельской области, где были задержаны около 200 человек. С несовершеннолетними сотрудники милиции провели профилактические беседы, а после передали родителям. Кроме того, информация об этих подростках была направлена в школы и органы местной власти.

Отмечу Речицу, где около одного торгового центра попыталась собраться молодежь, в основном в возрасте 13–17 лет. Там очень оперативно сработали органы власти и школьные педагоги, которые без сотрудников милиции провели такую профилактическую работу, что все тотчас отправились по домам.

Это движение очень быстро распространяется по всей территории Беларуси. Вчера были призывы собраться около торговых центров в Минске, где милиция уже работала на профилактику. Только в столице были задержаны около 80 человек, из них 15 совершеннолетних координаторов. В последующем их действиям будет дана правовая оценка».

Сообщается, что в Гомеле из 200 человек 183 были несовершеннолетними, в Бресте из 52 задержанных 41 — не достиг 18 лет.

О том, что грозит тем, кто попал в фокус правоохранителей, милицейской газете «На страже» рассказал начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики ГУОПП МОБ МВД полковник милиции Александр Близнюк.

«Всех задержанных на незаконных мероприятиях опросили, а несовершеннолетних передали строго в руки родителей, — цитирует его милицейская газета. — В отношении каждого подростка проводится тщательная проверка. Не достигшим 16 лет грозит предупреждение с проведением индивидуальной профилактической работы. Тех, кто старше, привлекут еще и к административной ответственности.

Кроме того, осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления инициаторов массовых сборов. Уже возбуждено уголовное дело по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.

Представители правоохранительных органов и впредь будут оперативно пресекать все попытки нарушения общественного порядка. Также сотрудники милиции всеми силами пытаются донести до потенциальных участников незаконных сборов: существует уголовная и административная ответственность за совершение преступлений и правонарушений, за которые предусмотрено наказание статьями 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), 293 (массовые беспорядки), 339 (злостное хулиганство) и вышеуказанной ст. 342 УК, а также статьями 19.1 (мелкое хулиганство) и 23.24 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП».