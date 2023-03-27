Что говорят в Китае про размещение Россией ядерного оружия в Беларуси?

В МИД КНР заявили, что украинский кризис необходимо решить дипломатическим путем.

Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

«Пятого января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, (в заявлении) подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», — сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать позицию Китая в отношении решения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Мао Нин подчеркнула, что нынешних обстоятельствах все стороны «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации».

В субботу Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси закончат 1 июля.