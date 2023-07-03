Что делать с чеками «Жильё» и «Имущество»?

Многие белорусы не понаслышке знают, как в 90-е годы в один момент обесценились накопления на сберегательных книжках. После обвала банковских вкладов государство выпустило приватизационные чеки «Имущество» и «Жильё», которые могли частично компенсировать финансовые потери людей – их можно было использовать для приватизации жилья и покупки акций предприятий. У некоторых владельцев ценные бумаги лежат мертвым грузом по сей день. Нотариус Гродненского нотариального округа Елена Михалович рассказала «Принеманским вестям», что сейчас с ними делать.

Немного истории

Чеки «Жилье» появились в Беларуси в 1992 году. С их помощью можно получить денежную жилищную квоту. Чеки выпускались в обращение отдельными сериями и номиналами по 100, 500, 1 000, 3 000 и 5 000 рублей. После деноминации 1994 года величина начисленной жилищной квоты и номиналов чеков «Жилье» была уменьшена в 10 раз и стала составлять соответственно 10, 50, 100, 300 и 500 рублей.

Выдавали чеки до 1 июля 1999-го.

Чеки «Жилье», которые не прошли перерегистрацию до 01.01.2007 являются недействительными. После перерегистрации, выдача чеков «Жилье» была прекращена. Лицам, не перерегистрировавшим принадлежащие им чеки по уважительным причинам, данный срок мог быть продлен по решению суда, если иск об этом предъявлялся в суд в течение общего срока исковой давности.

Как использовать

Сегодня проиндексировать и использовать чеки могут только состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Воспользоваться чеками «Жилье» может их владелец или его близкий родственник. Переход права на них от одного человека к другому возможен только по нотариально удостоверенным договорам дарения супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям, усыновленным, родным братьям и сестрам, дедушке, бабушке, внукам. Допускается также переход права собственности на ценные бумаги по наследству или по решению суда.

В каких случаях можно использовать чеки? Например, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного строительства жилья, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов.

Разрешается применение чеков «Жилье» и для долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на эти цели.

Важная деталь: проиндексированные чеки можно пустить на погашение стоимости строительства, реконструкции или приобретения только одного жилого помещения.

Сколько стоят

Индексация чеков «Жилье» проводится путем умножения суммы чеков на индекс роста стоимости строительства жилья, действующий по месту его возведения, реконструкции либо приобретения. Для совершения этой процедуры необходимо подать заявление в местный исполнительный и распорядительный орган власти, в котором человек состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Чеки «Имущество» действительны до 2025 года!

Их срок обращения продлен по 31 декабря 2025 года .

Граждане Республики Беларусь, которым чеки «Имущество» были выданы лично, могут использовать их следующим образом:

продавать чеки с обязательным их переоформлением;

передавать чеки в распоряжение доверенного лица или организации на договорных условиях;

использовать чеки при приобретении приватизируемых государственных объектов, например, обменять их на акции предприятий;

завещать.

Чеки «Имущество», приобретенные по иным основаниям, например, полученные по наследству, могут быть использованы только в качестве оплаты при приобретении акций.

В соответствии с действующим законодательством обмену на акции предприятий, подлежат чеки «Имущество»:

начисленные гражданину лично или полученные им по наследству;

начисленные гражданину лично в качестве квоты и использованные, а затем возвращенные ему по причине несостоявшейся сделки, расторжения договора, или ликвидации субъекта предпринимательской деятельности;

переоформленные (подаренные) покупателю от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), которым они были начислены лично, но не более 250 чеков.

Приобретенные чеки «Имущество» по договору купли-продажи, обмену на акции не подлежат.

Где обменять

Обмен чеков «Имущество» на акции осуществляется через отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства, где открыты специальные чековые счета граждан. Однако стоит обратить внимание, что акции не каждого предприятия можно приобрести за чеки «Имущество». В отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» можно ознакомиться с перечнем открытых акционерных обществ, акции которых можно приобрести за чеки «Имущество». После приобретения акций, гражданин становится акционером и имеет право на получение прибыли в виде дивидендов.

По истечении срока обращения приватизационных чеков, то есть после 31.12.2025, если срок их обращения не будет продлен, неиспользованные чеки могут быть предъявлены их владельцами для получения компенсации по месту выдачи или Национальному банку Республики Беларусь. При этом государство гарантирует выплату компенсации лишь тех чеков «Имущество», которые были получены гражданами лично. Приобретенные чеки, компенсации подлежать не будут.