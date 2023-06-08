Что будет с «Виталюром»?

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Аддзел навін
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Фото из открытых источников.

Сеть розничных магазинов продуктов питания «Виталюр» окончательно лишилась своих торговых точек, следует из данных Торгового реестра.

Все магазины переданы компании «Санта Ритейл» (сеть «Санта»). На «Виталюре» числится только небольшой павильон с торговой площадью 8 «квадратов» в минском микрорайоне «Великий лес» за МКАД, информирует Sputnik.by.

Еще примерно год назад у «Виталюра» была сеть в несколько десятков магазинов. Сейчас, благодаря их передаче «Санте», последняя выросла приблизительно с 250 торговых точек до 307. В недавнем прошлом «Санта» также поглотила сеть «Рублевский». Это позволило ей окончательно стать крупной республиканской сетью (ранее она работала преимущественно в Брестской области).

Долги «Виталюра»

Отказаться от розничного бизнеса компания «Виталюр» была вынуждена из-за долгов перед поставщиками. Проблемы с платежами возникали у нее на протяжении примерно последних двух лет. Некоторые контрагенты даже отказывались работать с сетью.

В арбитражные суды РФ с декабря 2022 года по апрель нынешнего года было подано 16 исков от российских поставщиков. По некоторым процессы еще идут. В других случаях иски удовлетворены частично или полностью. Один поставщик отозвал заявление.

Есть и такой иск, по которому стороны пришли к мировому соглашению, и составили график погашения долга вместе с пеней.

Иски подавались и в Экономический суд Минской области. Сейчас идут три таких процесса.

Ранее «Виталюр» проиграл примерно полтора десятка исков. В том числе в белорусский суд обращался и российский поставщик «Кондитер Трейдинг».

В то же время недавно суд по иску «Виталюра» проиграла строительная компания «Тапас». Она должна выплатить более 2 млн рублей, но это не покроет все долги закрывшейся сети.

Что будет дальше?

Теперь «Виталюр» — это больше не розничная сеть, а компания по управлению недвижимостью. В последние несколько лет это не единственный игрок, исчезнувший с рынка ритейла. Такая же судьба постигла BIGGZ, «Домашний», «Златка», «Рублевский» и Preston. Значительно сократила число магазинов и сеть ProStore.

В стране продолжается тенденция укрупнения больших сетей за счет мелких. Иногда это происходит в виде поглощения. Например, Preston был куплен «Соседями», а «Рублевский» — «Сантой».

Самым крупным игроком сейчас остается «Евроторг»: 1138 магазинов под брендами «Евроопт», «Хит!» и «Грошык». С небольшим разрывом далее идет «Доброном»: 922 магазина «Копеечка», «Маяк и «Доброном».

 

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