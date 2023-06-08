Что будет с «Виталюром»?

Сеть розничных магазинов продуктов питания «Виталюр» окончательно лишилась своих торговых точек, следует из данных Торгового реестра.

Все магазины переданы компании «Санта Ритейл» (сеть «Санта»). На «Виталюре» числится только небольшой павильон с торговой площадью 8 «квадратов» в минском микрорайоне «Великий лес» за МКАД, информирует Sputnik.by.

Еще примерно год назад у «Виталюра» была сеть в несколько десятков магазинов. Сейчас, благодаря их передаче «Санте», последняя выросла приблизительно с 250 торговых точек до 307. В недавнем прошлом «Санта» также поглотила сеть «Рублевский». Это позволило ей окончательно стать крупной республиканской сетью (ранее она работала преимущественно в Брестской области).

Долги «Виталюра»

Отказаться от розничного бизнеса компания «Виталюр» была вынуждена из-за долгов перед поставщиками. Проблемы с платежами возникали у нее на протяжении примерно последних двух лет. Некоторые контрагенты даже отказывались работать с сетью.

В арбитражные суды РФ с декабря 2022 года по апрель нынешнего года было подано 16 исков от российских поставщиков. По некоторым процессы еще идут. В других случаях иски удовлетворены частично или полностью. Один поставщик отозвал заявление.

Есть и такой иск, по которому стороны пришли к мировому соглашению, и составили график погашения долга вместе с пеней.

Иски подавались и в Экономический суд Минской области. Сейчас идут три таких процесса.

Ранее «Виталюр» проиграл примерно полтора десятка исков. В том числе в белорусский суд обращался и российский поставщик «Кондитер Трейдинг».

В то же время недавно суд по иску «Виталюра» проиграла строительная компания «Тапас». Она должна выплатить более 2 млн рублей, но это не покроет все долги закрывшейся сети.

Что будет дальше?

Теперь «Виталюр» — это больше не розничная сеть, а компания по управлению недвижимостью. В последние несколько лет это не единственный игрок, исчезнувший с рынка ритейла. Такая же судьба постигла BIGGZ, «Домашний», «Златка», «Рублевский» и Preston. Значительно сократила число магазинов и сеть ProStore.

В стране продолжается тенденция укрупнения больших сетей за счет мелких. Иногда это происходит в виде поглощения. Например, Preston был куплен «Соседями», а «Рублевский» — «Сантой».

Самым крупным игроком сейчас остается «Евроторг»: 1138 магазинов под брендами «Евроопт», «Хит!» и «Грошык». С небольшим разрывом далее идет «Доброном»: 922 магазина «Копеечка», «Маяк и «Доброном».