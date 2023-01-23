В предыдущие годы семьи в Беларуси тратили на коммунальные услуги в среднем от 4,7 до 4,8% своего бюджета. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал в интервью БелТА.

По словам министра, речь идет о расчете на двух работающих, которые получают среднереспубликанскую зарплату и живут в типовой квартире. Андрей Хмель добавил, что на такие же цифры ориентируются и в 2023 году.

По его словам, этот показатель чуть больше для семьи из двух пенсионеров, которые получают среднереспубликанскую пенсию. На долю жилищно-коммунальных услуг они тратят в среднем чуть выше 10% бюджета семьи, пишет OL.

Он также напомнил, что государственный подход к тарифам в сфере ЖКХ социально ориентированный, поскольку увязан с ростом доходов граждан. Кроме того, по закону определены четкие подходы по изменению тарифов: повышать их можно два раза в год — с 1 января и 1 июня, причем не более чем на $5 в год в эквиваленте.