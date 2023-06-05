Что будет, если пить мало воды?

Иногда от головной боли достаточно выпить стакан воды.

Как организм сигналит, что он обезвожен?

Вот что говорит известный эндокринолог Павлова:

— Я так много говорю о пользе воды, потому что, действительно, считаю ее важнейшим лекарством для нашего организма. Когда воды достаточно, организм чувствует себя хорошо. А если воды маловато, то начинаются проблемы. И сухость во рту – лишь первый признак того, что вам недостаточно воды.

Начнутся отеки

Это первое, что «предъявляет» организм – так он запасает те небольшие миллилитры, что вы ему даете. Если воды достаточно, то отеки даже летом (и особенно летом!) вам не грозят.

Важно понимать, что сейчас речь идет о тех отеках, что случаются время от времени. Если они мучают вас постоянно, значит, не в порядке сердечно-сосудистая, мочевыделительная или эндокринная системы. Не откладывайте визит к врачу!

Будут случаться ночные и дневные икроножные судороги

Вода необходима для хорошей проводимости нервных импульсов в мышцах. Если ее мало, импульсы «сбоят», вызывая непроизвольные судороги.

Неприятная сухость в глазах

При нормальном потреблении воды слизистые всегда хорошо увлажнены. Если не хватает воды, возникает ощущение сухости. Причем не только в глазах, но в носу, горле и интимных местах.

Станет ныть голова

Если ощущаете неприятную тяжесть в голове, попробуйте выпить стакан воды – этого часто бывает достаточно!

Заскрипят суставы

Суставная сумка наполнена водой (вернее, специальной жидкостью). Если ее мало, сумка «пересыхает», суставы начинают тереть друг о друга и скрипеть. Кстати, межпозвонковые диски тоже почти на 80% состоят из воды.

И начнет мучать голод!

Да, жажда часто скрывается за ложным голодом. Если во внеурочное время сосет под ложечкой, вода тоже поможет.

Надеюсь, это убедит вас пить достаточно воды. А достаточно для человек – это 30 мл на кг веса.