Что Барак Обама делал в Германии?

Бывший президент США Барак Обама прибыл в Берлин, где одной из целей его визита являлась встреча с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Она состоялась за обедом в рейхсканцелярии.

Кроме того, экс-президент США встретился с Берлине с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и ее мужем Иоахимом Зауэром. Как сообщает Bild, политиков заметили за ужином в берлинском ресторане.

В среду вечером Обама выступил на арене Мерседес-Бенц, где говорил «о больших вызовах и шансах нашего времени». Он предостерег Берлин от поляризации общества и дезинформации. «Я думаю, что это одни из самых больших опасностей для демократии, – сказал Обама. – Некоторые молодые люди думают, что все, что они видят на Тиктоке, – правда. Кто бы из вас так ни думал, это не так».

Зал на 17 тысяч мест встретил выступление громкими аплодисментами. Кстати, билеты на встречу были проданы заранее по цене от 61 до 550 евро.

Барак Обама был президентом США в течение двух сроков – с 2009 по 2017 год. Перед своим избранием на должность президента во время избирательной кампании 2008 года он произнес знаменитую речь у берлинской колонны Победы. Её слушали примерно 200 тысяч человек. Ещё одну речь Обама произнёс, уже будучи президентом, в 2013 году перед Бранденбургскими воротами.

Германия планирует разместить в Литве бригаду Бундесвера

Германия планирует разместить в Литве бригаду Бундесвера. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и литовский лидер Гитанас Науседа договорились об этом во время встречи в Берлине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы президента Литвы.

Во время общения политики пришли к согласию в вопросе о том, что размещение бригады на литовской территории должно быть постепенным. Германия будет увеличивать свое военное присутствие — этот процесс будет проходить в соответствии с готовностью литовской инфраструктуры принять бригаду Бундесвера.

Канцлер Германии и литовский президент заключили меморандум об участии бригады Бундесвера в вопросах обеспечения безопасности Литвы во время саммита НАТО, который проходил в Мадриде. Немецкое военное формирование приписано к Литве. Однако пока непонятно, в полном ли составе бригада будет находиться на литовской территории. В Берлине же отметили, что в Литву может быть отправлена половина бригады и необходимой техники. Другая ее часть может оставаться в Германии и в случае срочной необходимости передислоцироваться, она может прибыть на литовскую землю в течение 10 дней.

Рост нелегальных беженцев: и вновь разговоры про Беларусь

Согласно миграционному анализу Федеральной полиции, Германия может столкнуться с растущим числом беженцев, въезжающих через Беларусь и Турцию. Они активно пользуются имеющейся лазейкой.

В последнее время наблюдается рост нелегальных беженцев в Германии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество незаконных въездов выросло на 60 процентов до 22 500 в марте, пишут немецкие СМИ.

Главным триггером такого роста может стать критическая ситуация в Турции. В этой стране на начало 2023 года проживает около четырех миллионов беженцев, из них 3,6 миллиона сирийцев. Турецкая оппозиция усиливает давление на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который опасается за свое переизбрание и отпускает многих беженцев. По данным Bild, многие из них по российским визам попадают в ЕС через Беларусь. Оттуда они отправляются через Польшу и Чехию в Саксонию.

Всего за первые три месяца года в Германии было зарегистрировано 19 627 несанкционированных въездов. Из них только в марте 6 672. Особенно актуальна проблема на границе с Польшей, где в марте было зарегистрировано 1278 нелегальных беженцев.