Член Совета Республики пожаловался на напряженный прием в Австрии

Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков сказал, что белорусская делегация участвует во всех мероприятиях ПА ОБСЕ и пожаловался на напряженную атмосферу.

«Заседание ПА ОБСЕ проходит в напряженной обстановке, обусловленной серьезным российско-украинским кризисом, — приводит его слова телеграм-канал Совета Республики. — Выступления докладчиков и национальных парламентских делегаций стран Запада носят односторонний антироссийский характер. Парламентарии этих стран не предпринимают шаги по установлению объективного профессионального диалога по вопросу ситуации в Украине. Нарушается процедура проведения заседания, что показывает неготовность стран Запада всесторонне рассматривать заявленные вопросы повестки. Такие подходы ведут к углублению кризиса в ОБСЕ и ее парламентском измерении».

«На сессии обстановка очень горячая, — цитирует belta.by депутата Андрея Савиных. — Ряд делегаций ведут себя не только не по-парламентски, но и нарушают общепринятые принципы поведения в общественных местах. К сожалению, это новая реальность. И инициатива таких действий исходит как раз от стран коллективного Запада и сателлитов. Тем не менее, мы не поддаемся на провокации и выступаем рациональным образом, стараясь донести свои аргументы. Беларусь не заинтересована в эскалации конфликтов и не поддастся на дешевые приемчики».

Напомним, что, открывая 22-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, выступающие заявили, что «война Российской Федерации против Украины обрушила безопасность в Европе, а также призвали парламенты, правительства и ОБСЕ к совместным усилиям по выработке общих подходов. Первоочередной задачей должно быть обеспечение справедливости и привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и агрессию».

«В своем выступлении перед 250 парламентариями из 52 стран, принимающими участие в зимнем заседании, Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) отметила, что за прошедший год Российская Федерация нарушила все принципы основополагающего доумента ОБСЕ, Хельсинкского заключительного акта 1975 года, — говорится на сайте ПА ОБСЕ. — «Из-за действий России весь наш регион все дальше погружается в пучину неопределенности», — сказала М.Седерфельт. «ОБСЕ и наша Парламентская ассамблея оказались на распутье».

Цитируя роман «Войну и мир», в котором Лев Толстой написал, что «война такое несправедливое и уродливое дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести», М.Седерфельт заявила, что «некоторые присутствующие в зале нарушили свой мандат. «Несмотря на то, что ПА ОБСЕ всегда активно поощряла вклад парламентариев в укрепление мира, некоторые члены стали пособниками войны, убийств и разрушений».

Она отметила, что развитие мультилатерализма всегда представляло непростую задачу, однако сегодня с учетом членства в ОБСЕ и ее правила обеспечения консенсуса, организация столкнулась с особенно тяжелыми вызовами. «Как мы можем двигаться вперед, если некоторые страны в составе ОБСЕ несут ответственность за разрушение нашей общей безопасности и подрыв основ организации!» — подчеркнула она. Оставаясь безнаказанными, эти нарушения могут уничтожить коллективную безопасность, поэтому необходимо обеспечить соблюдение международных обязательств.

Она напомнила об исторической роли ПА ОБСЕ, которая заключается в предоставлении площадки для открытого, честного и откровенного диалога, основанного на общих ценностях и обязательствах, добавив при этом, что это не означает, что Ассамблея должна свободно использоваться для поддержки агрессивной войны. «Несмотря на сложность ситуации, я понимаю тех коллег, которые не могут находиться в одном зале с агрессорами», — сказала Седерфельт. «Тем не менее присутствующие здесь сегодня могут использовать эту возможность для того, чтобы выступить против лжи».

Председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка напомнил о необходимости выработки общего подхода к обеспечению безопасности, преодолению насущных вызовов в регионе ОБСЕ, включая войну в Украине».