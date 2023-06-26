Число наркозависимых в мире за 10 лет выросло на 23 процента

Число людей, употребляющих наркотики, продолжает расти.

Так, за десятилетие этот показатель вырос на 23 процента и достиг в 2021 году 296 миллионов человек. При этом 13,2 миллиона употребляли наркотики внутривенно.

Тем временем число людей, страдающих расстройствами, связанными с использованием наркотических веществ, возросло до 39,5 миллионов человек, что на 45 процентов больше, чем 10 лет назад.

Только каждый пятый наркозависимый проходит лечение

Данные по последним тенденциям в сфере оборота и употребления наркотиков приводятся в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), опубликованном по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Авторы документа сообщают, что спрос на лечение расстройств, связанных с наркотиками, остается в значительной степени неудовлетворенным. В 2021 году только каждый пятый человек, страдающий такими расстройствами, проходил лечение от наркозависимости. При этом отмечался рост увеличения неравенства в доступе к лечению между разными регионами мира.

Молодежь по-прежнему является группой населения, которая чаще других употребляет наркотики и чаще страдает от связанных с наркозависимостью расстройств. В Африке 70 процентов людей, проходящих лечение, моложе 35 лет.

«Мы наблюдаем рост числа людей, страдающих связанными с употреблением наркотиков расстройствами во всем мире, в то время как не все проходят лечение, в котором нуждаются», – сказала Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

«Нам необходимо активизировать меры против группировок наркоторговцев, которые используют конфликты и глобальные кризисы для расширения незаконного культивирования и производства наркотиков, особенно синтетических, поддерживающих существование незаконных рынков сбыта и причиняющих огромный вред людям и сообществам», – добавила она.

В докладе говорится, что профилактика наркомании и лечение зависимости должны быть частью систем общественного здравоохранения, а правоохранительные органы должны оперативно перестраиваться в соответствии с последними трендами в сфере оборота наркотиков: модели криминального бизнеса становятся все более гибкими, все большей популярностью пользуются дешевые синтетические наркотики, которые легко выводить на рынок.

Бедные слои населения, например, проживающие в сельских районах у границ между Бразилией, Колумбией и Перу, сталкиваются с высоким уровнем преступности, связанной с наркотиками. При этом в отдаленной сельской местности часто отсутствуют представительства правоохранительных органов и медицинские учреждения, из-за чего их жители не имеют ни защиты от наркокартелей, ни доступа к лечению.

Сокращение производства опиума

Урожай опийного мака в 2023 году в Афганистане может резко сократиться после введения национального запрета на наркотики. По сообщениям, в стране уже сократились посевы этой культуры. Это положительно скажется на борьбе с наркоторговлей на глобальном уровне.

Вместе с тем, в ООН отмечают, что выращивание мака было основным источником дохода многих местных фермеров, которым де-факто власти Афганистана не предложили альтернативы.

Одновременно авторы доклада сообщают, что Афганистан также является крупным производителем метамфетамина, и сокращение культивирования опиатов может привести к сдвигу в сторону производства синтетических наркотиков.