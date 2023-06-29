Численность работников в экономике снова снизилась

Количество занятых в белорусской экономике в мае составило чуть более 4,15 миллиона человек. Такие данные приводит Белстат. Это значительно меньше, чем в марте и апреле.

Количество занятых в Беларуси сокращается уже давно. Фактически в этом году оно незначительно выросло только однажды — в марте, а до этого падало несколько месяцев подряд.

В мае официально трудоустроенных работников стало меньше на 13,1 тысячу. Напомним, что в апреле сокращение составило 12,1 тысячу.

Если сравнить цифры занятости относительно благополучного 2021 года (4284,5 миллиона) и мая 2023-го, то окажется, что количество занятых в экономике за этот период уменьшилось на 133,8 тысячи человек.