Четыре удара ножом в шею: в Минске отчим пытался убить пасынка, чтобы отомстить жене

Следственное управление УСК по Минску раскрыло обстоятельства покушения на убийство 13-летнего мальчика. Обвиняемый – его отчим.

Все произошло 12 декабря прошлого года. Подросток вернулся домой из школы в плохом самочувствии и даже не пошел на тренировку по гандболу. Мама была на работе. Отчим попросил мальчика помочь ему принести сюрприз, который он якобы приобрел ранее. Направив пасынка в сторону лесополосы, мужчина сказал, что догонит его, поскольку надо еще вынести мусор. К слову, пакета с мусором у мужчины при себе не было, но школьник не придал этому значения.

Отчим его и в самом деле вскоре догнал — напал сзади, зажал рот рукой и 4 раза ударил ножом в область шеи. Он оставил подростка истекать кровью, а сам вернулся домой, где в этот момент находилась младшая сестра мальчика.

К счастью, школьник не потерял сознание, а смог выйти к людям. Ему помог один из прохожих. Мужчина зажал рукой раны подростка и довел до ближайшего места, где малолетнему оказали помощь и вызвали скорую.

В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

Установлено, что мама пострадавшего подростка в браке с обвиняемым уже более 9 лет и у пары даже есть общая 8-летняя дочь. Как рассказала женщина, отношения у супруга и ее 13-летнего сына были нормальными, откровенных конфликтов между ними не было. Подросток доверял отчиму, ведь с 4 лет мужчина воспитывал его.

Обвиняемый вину признал и рассказал, что таким образом он решил отомстить жене за многочисленные измены.

По результатам расследования 38-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139 (покушение на убийство заведомо малолетнего) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Он находится под стражей.