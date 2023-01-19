Четыре человека пострадали в серьезном ДТП в Минске

Вчера поздним вечером произошло ДТП на пересечении улиц Маяковского и Бобруйской.

По предварительной информации, 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Renault» не дождался включения дополнительной секции светофора и при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем «Volkswagen» сервиса «Яндекс Такси». В момент аварии на светофоре горел основной зелёный сигнал.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Volkswagen», а также водитель «Renault» и его пассажир были доставлены в больницу, сообщает ГАИ.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ, следственно-оперативная группа, МЧС и бригады скорой медицинской помощи.