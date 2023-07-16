Череп в качестве трофея: в СК раскрыли подробности громкого убийства в Гродно 

Гродно, август, 2012 год. В Беларуси произошло одно из самых страшных преступлений: в одной из квартир оперативники нашли труп 21‑летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. На ее груди лежал перевернутый крест с распятием, а у изголовья кровати — два черепа: животного и человека…

Обстановка в квартире, забрызганной кровью, напоминала сцену из фильма ужасов. Сначала специалисты пришли к выводу, что имеют дело с ритуальным убийством. Только потом они поймут, что на самом деле произошло в гродненской панельке. И выяснят: убийца расправился не с одним человеком. В Следственном комитете sb.by рассказали, что случилось тогда на самом деле.

Руки и ноги расфасовал по пакетам

7 августа собственник квартиры, где и был обнаружен труп девушки, приехал проведать 23‑летнего сына Владислава Иванова (имена изменены в интересах семей потерпевших). Тот долгое время не отвечал на сообщения и звонки, родители молодого человека забеспокоились. Когда мужчина зашел в квартиру, Влада он не нашел, но увидел лежавшую на диване девушку…

Чуть позже на допросе отец юноши расскажет, что незадолго до этих событий он с женой уехал в деревню. Предлагали и сыну, но тот отказался, сославшись на приезд хорошей приятельницы Марии.

Сначала сыщики выдвинули версию, что виноват Иванов-младший. Следователи начали отрабатывать этот вариант. Оцепление территории, допрос жителей… Возможно, какие-то следы или зацепки удастся найти на улице?

При осмотре мусорных контейнеров специалисты найдут нечто страшное. В полиэтиленовых мешках — части тела человека: отрезанные ноги и руки. Там же обнаружат и кастрюлю: экспертиза покажет, что ее содержимое — остатки кожи и волосы.

Спустя время станет понятно: они принадлежат подозреваемому в убийстве Владиславу… По татуировкам на теле парня опознали родители.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Создали следственно-оперативную группу, куда вошли самые опытные и подготовленные специалисты.

Хладнокровный, спокойный убийца

Девушку, тело которой обнаружили, звали Мария Емельянова. Жила в Жлобине, училась в Гомеле. В Гродно приехала к своему товарищу — он и есть вторая жертва. Ребята познакомились через общего друга (к слову, это станет очень важной зацепкой в раскрытии преступления). Изучая биографию убитой, эксперты выяснили, что та была замужем за 22‑летним Игорем Петровым. Молодой человек был лучшим другом Владислава: они поддерживали хорошие отношения, слушали тяжелую музыку и… увлекались сатанизмом.

Игорь на допросе расскажет, что его супруга была «дьяволопоклонницей», участвовала в ритуалах и осквернении кладбищ: от вырывания крестов до раскапывания могил. Он же не видел в таком поведении ничего предосудительного и даже воспринимал подобное как некое «духовное развитие».

Следователи начали проверять причастность Игоря к преступлению. Они получили информацию, что 5 августа, то есть за два дня до трагедии, молодой человек действительно ездил в Гродно. Уже 7 августа, пока правоохранители осматривали квартиру, Петров уехал обратно в Минск. Решение оперативников было однозначным: его нужно снять с поезда. Задержали Игоря в Волковыске. При обыске рюкзака нашли личные вещи Владислава, а также… свежий человеческий череп. Находка повергла в шок даже опытных следователей.

Сыщики рассказали, что на допросе Петров вел себя очень спокойно, был согласен давать показания, да и в целом чувствовал себя хорошо, даже улыбался, будто ничего не произошло. При этом он в подробностях описывал, как убил друга и что делал со своей женой… Но об этом — чуть позже.

Убийственная ревность

Так что же стало причиной такой жестокой расправы? После кропотливого расследования следователи пришли к выводу, что поводом могла стать ревность. Уже после случившегося Игорь признавался: отношения с Марией в последнее время не ладились. Поведение девушки, откровенно говоря, трудно назвать адекватным. Скорее, оно было провокационным. Она его унижала, а проявления нежности молодого человека и попытки поговорить называла «соплями». В конце июля 2012 года из-за разлада в отношениях парень решил свести счеты с жизнью и вскрыл себе вены. Но передумал и сам позвонил в скорую помощь. Игоря забрали в РНПЦ психического здоровья, что находится в Минске. Пока он лежал в больнице, жена прислала ему издевательское сообщение — дескать, ей жаль, что он не довел задуманное до конца.

Холод в отношениях парень объяснял для себя симпатией жены к другому мужчине. Подозрения пали на лучшего друга Владислава. Когда Игорь напрямую говорил об этом, супруга возможность любовных отношений с Ивановым отрицала. Молодой человек видел, что его возлюбленная и лучший друг часто переписываются, обмениваются фотографиями, флиртуют.

3 августа Игоря выписали из центра. Он позвонил Марии и предложил встретиться. Но попытки увидеть жену были тщетны. Та ссылалась на занятость. Однако после длительных уговоров девушка дала понять, что она с товарищем.

И мысли о неверности жены и предательстве друга усилились. Игорь решает поехать в Гродно. Следователи подчеркивают: тогда парень уже точно знал — он убьет и супругу, и своего друга.

По пути к дому товарища Игорь зашел на рынок, где купил нож и молоток. В дверном проеме Владислав стоял почти голый, на бедрах было только полотенце. Петров заметил вещи Марии. И все понял. Он впал в ярость и накинулся на приятеля, началась драка. Петров ударил Иванова ножом еще на пороге квартиры, потом еще несколько ударов нанес в прихожей, затем потасовка продолжилась в комнате.

Уже в кабинете следователя парень расскажет, что хотел убить только Иванова, а с женой получилось все случайно. Мол, в какой-то момент драки оказался прижатым к полу, а сзади его кто-то сдерживал. Кем был нападавший, он якобы сначала не понял и просто вслепую отбивался. Но когда обернулся, увидел Марию с ранением в области живота. Однако версия про непреднамеренность убийства девушки будет опровергнута материалами уголовного дела и расположением ножевых ранений у погибшей.

Еще живая супруга Петрова, увидев бездыханное тело Владислава, склонилась к нему, обняла и легла на его грудь. Разъяренный этой сценой Иванов добил девушку, ударив ее в область шеи несколько раз.

Обряд сатанистского прощания

Игорь понял, что Владислав и Мария мертвы, но не спешил уходить с места преступления. Задержался почти на два дня. Что делал? Когда увидел, что супруга в крови, решил ее помыть — оставил в ванной. А вот на убитом Владиславе он решил выместить злобу и гнев. В какой-то момент возникло желание его расчленить. Эпизоды шокируют — только взгляните на эту цитату:

«…Стал отрезать ему руку, но ножом мне не удалось перерубить кость. На кухне в одном из ящиков я обнаружил топорик для рубки мяса. И стал разрубать кость этим топориком… После отрезания рук я приступил к отрезанию головы. Когда я отрезал голову, пришла мысль сделать из нее череп. Далее я отнес его голову на кухню, положил в умывальник и занялся поиском кастрюли для совершения задуманного. Я нашел большую алюминиевую кастрюлю, набрал в нее воды, поставил на электрическую плиту, включил ее и поместил туда голову. Я постоянно заходил на кухню, чтобы доливать туда воду, вплоть до вторника — 7 августа… Я не помню, или в этот день, или в следующий день, я приступил к расчленению ног и оставшегося тела».

Именно оккультно-религиозные увлечения убийцы привели к тому, что череп друга он сохранил на память. Считал, что совершил не изуверское злодеяние, а… защитил честь супруги в равном поединке со своим противником. И, как требовала его «вера», забрал череп поверженного соперника в качестве трофея.

С телом девушки он провел обряд «сатанистского прощания» и надругался над трупом:

«Я воспользовался найденными в комнате такими предметами, как декоративные черепа человека и собаки и крест. Черепа я положил у изголовья. А крест в перевернутом виде — на грудь супруги. Я прочитал две молитвы и дал ей клятву. И далее совершил как часть ритуала половой акт с супругой в естественной форме».

Попытки замести следы и наказание

После этого Игорь попытался скрыть преступление — прибрался в квартире, останки в пакетах вынес в мусорные баки. В какой-то момент дверь в квартире захлопнулась, ключей у него не оказалось. Помочь с замком он попросил мужчин на площадке, но те ему отказали. Тут преступник не растерялся — вызвал специалиста по вскрытию замков, объяснил ему, что все документы остались в квартире. Мастер открыл двери, и после этого Игорь хладнокровно предъявил паспорт убитого Владислава. Надо сказать, что парни были похожи — это фигуранту сыграло на руку.

Еще немного убравшись, положил в рюкзак некоторые вещи убитого, в том числе его паспорт и череп, и пошел в больницу, где ему оказали медицинскую помощь — в борьбе с Владиславом он тоже получил некоторые травмы. И здесь сходство с погибшим Ивановым выручило. После этого он отправился в Минск, но так и не доехал — задержали.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы Петров пытался имитировать психическое заболевание, ссылаясь на то, что с 15 лет слышит голоса. Но специалисты пришли к выводу, что в период совершения преступления обвиняемый был вменяем, расстройством психики не страдал.

Расследование длилось около пяти месяцев, следователи провели многочисленные проверки, экспертизы, допросы. Не осталось сомнений в виновности Игоря Петрова. 12 июня 2013 года Гродненский областной суд приговорил его к исключительной мере наказания — смертной казни.