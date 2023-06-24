Чему равны локоть и цаля?

В связи со 100-летием Витебского центра стандартизации и празднованием 1049-летия основания Витебска в этой организации решили установить необычную композицию.

По собственным эскизам была подготовлена стела «Старинные белорусские меры длины». Это металлокаркас круглой формы с полноцветной печатью с ламинацией, сообщает издание «Витьбичи».

В центре двухметрового круга – изображение белоруса в национальной одежде как центра своеобразной измерительной таблицы.

Что можно узнать из нее на красочном стенде? Например, что локоть равен двум стопам, а это 24 цали (кстати, что такое цаля там тоже можно узнать), что соответствует 64, 96 сантиметрам.

Или еще – 1 миля равна 5 верстам, 1 верста это 798 саженей (1559 метров).

— Нам хотелось красочно представить информацию о том, как наши предки измеряли землю, ткани, короче, все, что угодно. Эта стела – о зарождении метрологии в Беларуси. И, конечно, мы хотели напомнить таким образом, что наш центр – организация со столетней историей, – пояснил появление конструкции «Старинные белорусские меры длины» у входа в ВЦСМС директор Павел Яковлев.