Чему научила белорусскую армию война в Украине?

Об этом в эфире ОНТ рассказал помощник министра обороны генерал-майор Леонид Касинский.

«Если принципиально оценивать характер ведения боевых действий сегодня… Может быть, десять-пятнадцать лет назад мы считали, что решения по корректировке боя, например, могут приниматься в течение минут или часов, a сегодня приходим к выводу, что решения необходимо принимать в режиме реального времени.

Мы принципиально пересмотрели систему подготовки, переработали программы боевой подготовки, сделали принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами. Ну и, конечно же, не стоит сбрасывать со счетов некоторые элементы, некоторые образцы вооружения и военной техники, про которые еще до конфликта в Украине некоторые эксперты пытались сказать, что (танк, например) это оружие прошлого. Нет, на самом деле это не так», — сообщил Леонид Касинский.