Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что Чемпионат Европы по футболу 2028 года состоится в Великобритании и Ирландии. Решение было принято после того, как Турция отозвала свою заявку на проведение турнира.

Совместная заявка Турции и Италии была подана на проведение Евро-2032.

Официальное объявление о решении УЕФА о проведении Чемпионата Европы 2028 будет сделано на исполкоме организации 10 октября.

Заявку на проведение турнира подали футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса. Напомним, что сборная Италии является текущим чемпионом турнира, одержав победу в 2021 году.